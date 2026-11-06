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Brasil

TSE já abriu 14 investigações eleitorais contra Lula

Processo mais recente mira suspeita de uso indevido da Secom na campanha eleitoral

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 13h30
Homem idoso, calvo, com barba e bigode brancos, veste terno preto e camisa branca, com microfone de lapela. Ele está de pé, com as mãos unidas à frente do corpo, olhando diretamente para a câmera, em um cenário azul e cinza com iluminação geométrica
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante debate nas eleições (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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O TSE tem 14 ações de investigação judicial eleitoral (Aijes) contra a campanha do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em caso de condenação, esses processos podem levar à cassação e à inelegibilidade.

Duas novas Aijes foram aceitas na quinta-feira pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva.

Uma delas foi pedida pela campanha do senador e candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e analisa se a estrutura da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência foi utilizada em favor da campanha de Lula.

A outra, solicitada pela campanha do candidato Romeu Zema (Novo), mira uma série de medidas tomadas pelo governo federal em meio à eleição.

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Até agora, o TSE analisou apenas a chamada admissibilidade das ações, ou seja, se os pedidos apresentados cumpriam os requisitos formais. O mérito das acusações será avaliado posteriormente, a partir de investigação.

A ação mais recente foi apresentada também contra o ministro da Secom, Sidônio Palmeira, além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. O PL apontou um suposto desvirtuamento da publicidade institucional e a participação direta de Sidônio na campanha.

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Flávio Bolsonaro é alvo de nove ações desse tipo, todas apresentadas pela campanha de Lula. Mesmo tendo sido derrotado, o senador pode ser declarado inelegível, em caso de condenação.

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