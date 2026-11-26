O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do TSE, determinou que o Ministério da Cultura deve preservar publicações feitas em seu perfil oficial no Instagram durante as eleições.

A medida foi tomada em uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) que analisa se houve emprego da estrutura da pasta em favor da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O processo foi apresentado pela campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que alegou, entre outros elementos, que a conta do MinC continuava ativa no dia 21 de setembro, apesar de o ministério ter anunciado um ajuste em seus canais de comunicação.

Cueva, que é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, determinou que a Meta preserve por um ano os dados relativos a 69 publicações.

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O ministro considerou que a medida é adequada porque haveria um “risco concreto” de edição ou exclusão.

“As publicações podem ser editadas, arquivadas ou excluídas a qualquer tempo pelo titular da conta. Além disso, os registros de acesso das publicações mais antigas, veiculadas a partir de 15/7/2026, podem ser descartados em janeiro de 2027, antes de concluída a instrução”, avaliou.

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Por outro lado, Cueva ponderou que “a medida é a menos gravosa possível, uma vez que não remove conteúdo, não restringe o uso regular do perfil e não dá acesso a dados, cujo fornecimento dependerá de nova decisão”.

Essa é uma das 14 Aijes abertas pelo TSE contra a campanha de Lula, para analisar eventuais abusos de poder econômico e político e uso indevido dos meios de comunicação. Já Flávio é alvo de nove processos desse tipo.