TSE dá parecer favorável, com ressalvas, a contas de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu um parecer final favorável, com ressalvas, às contas de campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), informou neste sábado a assessoria de imprensa da instituição. A aprovação com ressalvas foi feita pela área técnica do tribunal e não inviabiliza as contas da chapa de Bolsonaro. O parecer final do plenário do TSE sobre o assunto está marcado para o dia 4 de dezembro.

Ressalvas

Entre as ressalvas destacadas estão a “doação de fonte vedada na vaquinha”. “Sobre as fontes vedadas, o parecer concluiu que pessoas físicas permissionárias (como é o caso de taxistas) não poderiam doar, nem pela vaquinha. Porém, pelo volume ínfimo, não haveria razões para a reprovação”, afirmou a assessoria.

Neste assunto, segundo a assessoria, a defesa de Bolsonaro alegou que a quantidade de doadores (24.986, por meio de financiamento coletivo) torna a “pesquisa cadastral muito difícil de ser realizada, em vista do volume de doadores a serem ‘investigados'”. “Além disso, a fim de regularizar as contas, será providenciado o recolhimento dos valores ao erário público. A devolução espontânea saneia a pendência e não compromete a regularidade da prestação de contas do candidato”, disse.

Ainda segundo a assessoria do TSE, a defesa responsável pelas contas eleitorais de Bolsonaro e do vice, general Hamilton Mourão, considera que o parecer final está de acordo com o que se esperava e acredita na aprovação das contas pelos ministros sem ressalvas.

Também neste sábado, o ministro Luís Roberto Barroso determinou que as partes sejam citadas e deu dois dias para a Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestar. O magistrado concedeu prazo de três dias para a defesa de Bolsonaro se manifestar sobre o processo.

(Com Reuters)