TSE compra grades de aço para “neutralizar ameaças e atos de violência”

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não está se ocupando apenas em garantir a segurança do processo de votação. Com uma eleição no horizonte que promete ser a mais disputada das últimas décadas, a Corte está reforçando a própria segurança. Sob intenso ataque de militantes nas redes sociais, o tribunal anunciou uma licitação para a compra de 150 grades de aço para proteção de suas instalações em Brasília.

O edital informa que a licitação “tem por objeto a aquisição de grades de proteção para utilização no controle e disciplina de entrada de pessoas”. A administração do TSE justifica a aquisição do equipamento com base em uma resolução de 2019, que orienta a segurança a buscar “a antecipação e a neutralização de ameaças e atos de violência”. As grades serão de aço galvanizado e terão no mínimo dois metros de comprimento e um metro e vinte centímetros de altura. O custo será de 56 mil reais.

O TSE não é a primeira instituição a reforçar a segurança de suas instalações. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, alvo de manifestações no ano passado, também são protegidos por grades de aço.