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Brasil

TSE abre três novas investigações eleitorais contra Flávio Bolsonaro

Processos foram propostos por campanha de Lula e podem levar, em caso de condenação, à inelegibilidade

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 12h01 | Atualizado em 6 nov 2026, 13h18
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, com expressão séria e levemente cabisbaixa, em meio a uma multidão em ambiente escuro. Ao fundo, detalhes da bandeira do Brasil.
O candidato Flávio Bolsonaro, após o primeiro turno das eleições  (Joédson Alves/Agência Brasil)
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TSE abre três novas investigações eleitorais contra Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O TSE determinou a abertura de três novas ações de investigação judicial eleitoral (Aije) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na eleição presidencial. Em duas delas, seu irmão e ex-deputado Eduardo Bolsonaro também é alvo.

Os processos vão apurar o filme Dark Horse, a influência de organizações armadas na votação e a atuação de bolsonaristas nos Estados Unidos, e avaliar se houve abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação social.

Na quinta-feira, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, aceitou pedidos da campanha do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva para analisar as situações.

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Nesse primeiro momento, foi avaliada apenas a chamada admissibilidade da ação, ou seja, se os pedidos cumpriam os requisitos formais. O mérito das acusações ainda será analisado a partir da investigação.

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Uma Aije pode levar, em caso de condenação, à inelegibilidade de Flávio e dos outros acusados — além de Eduardo, o deputado federal e candidato a vice na chapa, Alfredo Gaspar (PL-AL), também será investigado.

Os desafios do governo Lula 4

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Com as novas decisões, Flávio passa a ser alvo de nove ações desse tipo no TSE. Também estão sendo analisados o canal de WhatsApp Tropa do Flávio, sua participação na Festa do Peão de Barretos e um eventual favorecimento de redes sociais à sua candidatura, entre outros temas.

No caso do filme Dark Horse, a campanha de Lula afirma que os recursos pedidos ao banqueiro Daniel Vorcaro podem ter beneficiado a candidatura de Flávio, pelo próprio filme como peça de propaganda ou por outras utilizações dos valores, inclusive nos Estados Unidos.

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A atuação da família Bolsonaro nos EUA é alvo de outro processo, que mira a pressão feita por Eduardo e aliados ao governo norte-americano para retaliar o Brasil.

Na terceira ação, a campanha de Lula foca no efeito eleitoral do controle territorial armado exercido por organizações criminosas do Rio de Janeiro e cita aliados de Flávio com ligações com milícias e o Comando Vermelho.

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