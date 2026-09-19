‘Tropa do Lula está tomando uísque e fumando charuto’, diz Flávio sobre foto de Gonet

Flávio Bolsonaro (PL) usou uma foto do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para atacar o presidente Lula (PT) durante um comício em Joinville (SC) neste sábado, 19. A imagem foi divulgada no mesmo dia. “Enquanto tem brasileiros que estão sem comida na mesa, tem aquele pessoal da tropa do Lula que está tomando uísque Macallan, fumando charuto caro e rindo da cara do povo”, afirmou o candidato.

A foto foi obtida pela Polícia Federal (PF) em conversas extraídas do celular de Vorcaro com o advogado Ciro Soares. O encontro teria acontecido em 2024, durante uma degustação de uísque em um clube privado de Londres.

Flávio tentou associar o petista ao caso. “Foram os ministros do Lula no Supremo Tribunal Federal que promovem uma força-tarefa para proteger o Alexandre de Moraes. Foi o presidente Lula quem indicou o Paulo Gonet para ser procurador-geral da República e o reconduziu”, disse.

O senador discursou ao lado do governador Jorginho Mello (PL), candidato à reeleição, e de Carol De Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL), candidatos ao Senado por Santa Catarina. Carlos chamou a chapa de “tríplice aliança”. “A gente tem uma oportunidade única, e talvez a última. E eu não tenho dúvida nenhuma que Santa Catarina e o Brasil vão voar”, afirmou.

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Também participaram do ato a prefeita de Joinville, Rejane Gambin (Novo), que assumiu o cargo após a renúncia de Adriano Silva (Novo) para concorrer a vice-governador, e Jair Renan Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro e candidato a deputado federal pelo estado.

Flávio dirigiu parte do discurso aos empresários. Voltando-se a Adriano Silva, disse: “Você vai me ajudar a destravar ainda mais esse Brasil, para que os empreendedores tenham ainda mais liberdade, autonomia, sucesso e mais lucro”.

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O candidato do PL também defendeu o enquadramento do PCC e do Comando Vermelho como organizações narcoterroristas e elogiou o modelo prisional catarinense. “Temos que ter uma parceria do sistema penitenciário junto com as empresas para que esses egressos do sistema trabalhem, paguem pela sua estadia, mas também saiam daqui com uma profissão e reduzam a taxa de reincidência”, afirmou.