Troca na PF, Previdência e IR sobre juízes nas manchetes do dia

Troca no comando da Polícia Federal, negociações para a reforma da Previdência e foco da Receita Federal em ganhos extras de juízes estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O presidente Michel Temer nomeou Fernando Segóvia para a PF, com a chancela do ministro Eliseu Padilha, alvo da Lava Jato. Sobre a Previdência, Temer definiu que ‘reforma possível’ manterá idade mínima para aposentadoria e unificação de regras para servidores públicos e iniciativa privada. O Estado de S.Paulo destaca que benefícios concedidos a magistrados, como auxílio-moradia, podem ser tributados pela Receita.

O Globo

Temer põe na PF indicado de Padilha, alvo da Lava-Jato

O presidente trocou Leandro Daiello, chefe mais longevo da Polícia Federal e à frente da Lava-Jato desde o início da operação, por Segóvia, indicado por Padilha, alvo da investigação. A escolha teve também a chancela de José Sarney, outro delatado. Para a antiga cúpula da PF, Temer só não tinha feito a troca antes para esperar a votação das denúncias contra ele na Câmara.

O Estado de S.Paulo

Temer adota projeto ‘mínimo’ para aprovar reforma previdenciária

O projeto “possível” manterá a idade mínima para aposentadoria e a unificação das regras dos servidores públicos com as dos trabalhadores da iniciativa privada. Atendendo a pressões de sua base política, Temer avalia fazer a reforma ministerial em troca de apoio no Congresso para levar a votação uma proposta bem mais enxuta.

Folha de S.Paulo

Ganho extra de juízes está na mira da Receita

A Receita Federal prepara uma operação para cobrar Imposto de Renda de magistrados que incorporaram benefícios aos seus salários de forma indevida. A Receita vai considerar o auxílio-moradia não gasto com despesas dessa natureza como salário e cobrará o imposto sobre parcelas pagas neste ano. Se todos os magistrados fossem enquadrados pelo fisco, a conta da autuação poderia chegar a R$ 330 milhões.

Valor Econômico

Com juro baixo, empresas captam R$ 192 bi no ano

Num movimento que só está sendo possível graças à acentuada queda da taxa básica de juros (Selic), o mercado de capitais voltou a ser, neste ano, uma das principais fontes de financiamento das empresas.

Estado de Minas

Plano de emergência para barragem em risco

Registro de infiltrações em represa de Congonhas leva estado a criar grupo especial para evitar a repetição de tragédia como a de Mariana em comunidades próximas à estrutura.