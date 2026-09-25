Troca de carro e serra: a tentativa de fuga da ex-vereadora Verônica Costa, presa por tortura

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A ex-vereadora Verônica Costa, a Mãe Loira do Funk, foi presa em Petrópolis, após ser condenada a 10 anos e 8 meses de prisão. Ela é acusada de torturar o ex-marido, Márcio Costa, em 2011, em um caso chocante que envolveu violências severas e agora tem desfecho judicial. Leia os detalhes.

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A ex-vereadora Verônica Costa (PL) trocou de carro para tentar despistar a polícia antes de ser presa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira 25. Conhecida como “Mãe Loira do Funk”, a empresária foi condenada a 10 anos e oito meses de prisão em regime fechado por torturar o ex-marido, Márcio Costa, em fevereiro de 2011.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Rio após o esgotamento da possibilidade de recurso — ou seja, o processo passou a transitar em julgado. A Polícia Civil foi à casa de Veronica, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, para cumprir a ordem ainda na quarta-feira, 24, mas ela não foi encontrada no local. Ela foi encontrada por volta das 20h de quinta, em Araras, distrito de Petrópolis.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em fevereiro de 2011, Márcio foi atraído ao quarto do casal, onde foi amordaçado e vendado, tendo também as mãos amarradas, por Veronica e familiares. Ele foi mantido em cárcere privado, ameaçado e torturado — de acordo com a denúncia, os envolvidos borrifaram inseticida no seu rosto, jogaram gasolina no seu corpo e afundaram sua cabeça na água do vaso sanitário e na banheira — por um suposto caso extraconjugal e desvio de dinheiro arrecadado na campanha eleitoral.

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Veronica foi condenada a 5 anos e 10 meses de prisão em 2019. Já em 2023, após um recurso do MPRJ, a pena aumentou para 10 anos e 8 meses em regime fechado. Na época, os desembargadores mantiveram a perda do mandato no Legislativo. Bruno Chaves Ribeiro, irmão de Veronica, também recebeu 10 anos e 8 meses, ao passo que Tatiane Chaves Ribeiro, irmã da ex-vereadora; Bruno Marcelo Bahia Marques, marido de Tatiane; e o padrasto, Sebastião de Oliveira Evangelista, foram condenados a 10 anos.

Após a prisão de Verônica, Márcio contou estar aliviado, mas salientou que a tortura pela qual passou ainda é uma “ferida aberta”.

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“Sou o Márcio Costa, a pessoa que a Verônica Costa torturou. Não é comemoração. É alívio. Esperei tempo demais por esse momento. Foram anos carregando em silêncio uma dor que não passa, uma ferida que não se apaga. Hoje, com a palavra final da Justiça, eu não celebro, apenas respiro. Que a verdade permaneça e que a dor de tantos anos não seja em vão”, escreveu ele nas redes sociais.