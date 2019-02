Trio invade hotel de luxo em Curitiba e rouba hóspedes

Por Priscila Trindade

São Paulo – Três homens armados invadiram um hotel de luxo, na Rua Lamenha Lins, no centro de Curitiba, Paraná, por volta da 1 hora da madrugada de hoje. Os ladrões, que chegaram em um táxi, renderam hóspedes e funcionários e levaram o cofre do hotel e objetos de valor dos hóspedes. Em seguida, os bandidos fugiram. Ninguém ficou ferido.O sistema de câmeras de segurança foi destruído pelos criminoso, o que dificulta o processo de identificação dos assaltantes. As vítimas e o gerente do hotel prestaram depoimento hoje sobre o caso.