Tribunal mantém prisão de gêmeas acusadas de matar quatro pessoas por envenenamento

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O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a prisão das irmãs gêmeas Ana Paula e Roberta Cristina, acusadas de matar quatro pessoas por envenenamento em SP e RJ. A defesa pedia a revogação da preventiva, mas o desembargador Otavio de Almeida Toledo negou, destacando a gravidade dos crimes e o risco de interferência em testemunhas, incentivando a leitura completa para mais detalhes.

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O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a prisão das irmãs gêmeas acusadas de matar quatro pessoas por utilização de veneno nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ana Paula e Roberta Cristina Veloso Fernandes estão presas preventivamente desde o ano passado. De acordo com o relator do caso, desembargador Otavio de Almeida Toledo, “apesar dos argumentos do impetrante, não se verifica, neste momento processual, constrangimento ilegal ou desrespeito às garantias constitucionais e processuais aptos a ensejar o deferimento do pedido liminar, reservado aos casos de flagrante ilegalidade”.

A defesa das irmãs alegou no habeas corpus impetrado no Tribunal paulista que não há elementos que justifiquem a continuidade da medida extrema, ou seja, a preventiva. Há ainda citação de que não foi demonstrado comportamento atual das pacientes capaz de oferecer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A defesa citou ainda que a possibilidade de interferência sobre testemunhas foi afirmada de forma abstrata. O advogado das acusadas solicitou a conversão das prisões em medidas cautelares. A decisão é de 25 de setembro.

O desembargador Toledo registrou na liminar negada que na decisão de pronúncia, ou seja, que levou as gêmeas para o julgamento no Júri, “consignou-se que a liberdade das acusadas poderia comprometer a segunda fase do procedimento do Júri, pois conheceriam os locais onde poderiam ser encontradas as testemunhas; que as pacientes teriam procurado dificultar as investigações mediante eliminação de vestígios e imputação dos fatos a terceiros inocentes; e que não possuiriam fortes vínculos com o distrito da culpa, havendo informes de ausência de residência fixa e de frequente circulação por distintas cidades”.

Na semana passada, no dia 22, a Justiça de primeira instância de Guarulhos, cidade na Grande São Paulo, revisou os pedidos de prisão preventiva, como determina o Código de Processo Penal. O juiz da Vara do Júri entendeu que não havia motivo para soltura das acusadas. “A decisão que manteve a prisão preventiva das pacientes está, por ora, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, tendo o Juízo destacado a gravidade concreta das condutas imputadas, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, a suposta prática de quatro homicídios qualificados, o risco de interferência sobre as testemunhas que deverão participar da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, os indícios de eliminação de vestígios e de imputação dos delitos a terceiros, além da alegada ausência de vínculos sólidos com o distrito da culpa”.

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A sequência dos crimes

Segundo denúncia do Ministério Público, em janeiro do ano passado, em horário desconhecido, na rua São Gabriel, altura do número 234, no bairro Vila Renata, em Guarulhos, “agindo com motivação torpe, ciente não só do emprego insidioso de veneno, bem como do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima”, teria concorrido de qualquer modo para que sua irmã gêmea Ana Paula Veloso Fernandes ministrasse substâncias letais para Marcelo Hari Fonseca.

Posteriormente, entre os dias 10 e 11 de abril do ano passado, à rua Guaratuba, 372, bairro Bom Clima, em Guarulhos, Roberta, “imbuída de motivação torpe, sabedora não só do emprego insidioso de veneno, como também da utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida”, teria concorrido de qualquer modo para que sua irmã gêmea Ana Paula ministrasse substância letal para Maria Aparecida Rodrigues.

Ainda em abril, no dia 26, na rua Bernardo Saião, s/n, lote 5, quadra 31, no bairro Parque Uruguaiana, em Duque de Caxias (RJ), Roberta, “em razão de promessa de recompensa, ciente do emprego insidioso de veneno, bem como do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria concorrido de qualquer modo para que sua irmã gêmea Ana Paula ministrasse substância letal para Neil Correa da Silva”, então com 65 anos.

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Por fim, de acordo com os autos, “no dia 23 de maio, na avenida Rangel Pestana, altura do número 1014, Brás, na capital paulista, Roberta, “por motivo torpe, consciente não só do uso insidioso de veneno, como também da utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, teria concorrido de qualquer modo para que sua irmã gêmea Ana Paula ministrasse substâncias letais para Hayder Mhazres”, de origem tunisiana.

O que as defesas alegaram

A ré Ana Paula apresentou resposta à acusação e sua defesa diz que a denúncia formulada pela Promotoria se baseia em indícios parciais e alegações imprecisas colhidas na fase inquisitorial, sem a robustez necessária para sustentar a ação penal. Alegou que o Ministério Público imputa a ré uma cumulação excessiva de qualificadoras (motivo torpe, mediante recompensa, veneno e recurso que dificultou a defesa), o que configura “excesso acusatório”.

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A corré Roberta Cristina também apresentou reposta à acusação e requereu, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postulou a absolvição sumária pela inexistência de indícios mínimos de autoria. Aduziu que a denúncia se baseia em suposições anêmicas e em conversas telefônicas como prova inequívoca de participação dolosa da acusada Roberta. Alegou que a tese de que a acusada encorajava ou induzia a ré Ana Paula é pura alegação desprovida de lastro probatório concreto, sendo um mero juízo de probabilidade e não de certeza, o que é inadmissível. Explanou que as qualificadoras são frágeis, razão pela qual requereu o afastamento.