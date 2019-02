Três são presos em Salvador com substâncias ilícitas

Por Solange Spigliatti

São Paulo – Três pessoas foram presas em flagrante no aeroporto internacional de Salvador no domingo, após denúncia anônima de que portavam grande quantidade de substâncias ilícitas.

De acordo com a Polícia Federal, D.M., de 19 anos, e P.R.F., de 20, traziam ilegalmente 288 frascos de lança-perfume, centenas de anabolizantes e milhares de cartelas de medicamentos, entre outras substâncias adquiridas no Paraguai e que seriam entregues a G.A.S, de 37 anos, que faria a distribuição na capital baiana.

Conforme os policiais, as duas passageiras foram identificadas no voo TAM 3858 proveniente de Cascavel, no Paraná, e posteriormente localizado o homem no aeroporto, que seria o responsável pela encomenda.