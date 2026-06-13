Três pessoas serão investigadas por morte de mulher em salto de rope jump sem corda

A trágica morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, levou à prisão de seis pessoas neste sábado, 13, em Limeira, no interior de São Paulo. Horas depois, três delas foram liberadas e as outras três serão investigadas por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas consciência do risco. Os envolvidos tem 47, 32 e 27 anos. Um é bombeiro civil, enquanto os demais ajudavam nos preparativos para o salto. Suas identidades não foram divulgadas até o momento.

Como a tragédia aconteceu

Maria Eduarda foi lançada de uma altura de 40 metros durante salto de rope jump sem estar presa a qualquer corda de segurança, como mostra um vídeo que circula pelas redes sociais.

Ela chegou a receber os primeiros socorros de pessoas presentes na trilha. O Samu foi acionado e constatou o óbito dela no local. Ao chegar à Ponte do Esqueleto, após a tragédia, o noivo da mulher passou mal e precisou ser socorrido.

Em resposta ao caso, a prefeitura de Limeira afirmou que processará o governo federal por omissão acerca do uso indevido da Ponte do Esqueleto, ferrovia abandonada que é utilizada para esportes radicais, apesar de apresentar múltiplos riscos. Em 2024, a morte de um ciclista levou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a solicitar o bloqueio do acesso e a sinalização do perigo, mas as atividades foram retomadas pouco depois.

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O que é ‘rope jumping’?

O esporte radical consiste em saltar de um penhasco alto enquanto se está preso a uma longa corda de escalada, que é então acoplada a um sistema de ancoragem. Diferente do bungee jumping, a corda é menos elástica e permite que o praticante experimente a sensação de queda livre por mais tempo antes de ser interrompido.

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A corda é ancorada ou à direita, ou à esquerda do ponto de salto, para assim criar uma trajetória pendular que evita grandes lesões ou tensão excessiva, quando a prática é feita de maneira responsável. Mesmo sob condições ideais, no entanto, o esporte ainda é considerado extremamente perigoso e por isso exige conhecimento técnico minucioso por parte dos prestadores de serviço.

O fundador do rope jumping, Dan Osman, morreu em 1998 quando seu sistema de ancoragem falhou durante um salto no parque nacional Yosemite, na Califórnia.