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Três pessoas serão investigadas por morte de mulher em salto de rope jump sem corda

Os suspeitos enfrentam acusações de homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas consciência do risco

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 19h18
Mulher jovem de cabelos escuros e blusa preta, sorrindo para a câmera, ao lado de quatro homens em roupas esportivas azuis, segurando uma pessoa deitada para um salto de bungee jump, com paisagem verde ao fundo
Cena chocante: Maria Eduarda foi lançada sem cordas em salto de rope jump (Redes Sociais/Reprodução)
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A trágica morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, levou à prisão de seis pessoas neste sábado, 13, em Limeira, no interior de São Paulo. Horas depois, três delas foram liberadas e as outras três serão investigadas por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas consciência do risco. Os envolvidos tem 47, 32 e 27 anos. Um é bombeiro civil, enquanto os demais ajudavam nos preparativos para o salto. Suas identidades não foram divulgadas até o momento.

Como a tragédia aconteceu

Maria Eduarda foi lançada de uma altura de 40 metros durante salto de rope jump sem estar presa a qualquer corda de segurança, como mostra um vídeo que circula pelas redes sociais.

Ela chegou a receber os primeiros socorros de pessoas presentes na trilha. O Samu foi acionado e constatou o óbito dela no local. Ao chegar à Ponte do Esqueleto, após a tragédia, o noivo da mulher passou mal e precisou ser socorrido.

Em resposta ao caso, a prefeitura de Limeira afirmou que processará o governo federal por omissão acerca do uso indevido da Ponte do Esqueleto, ferrovia abandonada que é utilizada para esportes radicais, apesar de apresentar múltiplos riscos. Em 2024, a morte de um ciclista levou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a solicitar o bloqueio do acesso e a sinalização do perigo, mas as atividades foram retomadas pouco depois.

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O que é ‘rope jumping’? 

O esporte radical consiste em saltar de um penhasco alto enquanto se está preso a uma longa corda de escalada, que é então acoplada a um sistema de ancoragem. Diferente do bungee jumping, a corda é menos elástica e permite que o praticante experimente a sensação de queda livre por mais tempo antes de ser interrompido.

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A corda é ancorada ou à direita, ou à esquerda do ponto de salto, para assim criar uma trajetória pendular que evita grandes lesões ou tensão excessiva, quando a prática é feita de maneira responsável. Mesmo sob condições ideais, no entanto, o esporte ainda é considerado extremamente perigoso e por isso exige conhecimento técnico minucioso por parte dos prestadores de serviço.

O fundador do rope jumping, Dan Osman, morreu em 1998 quando seu sistema de ancoragem falhou durante um salto no parque nacional Yosemite, na Califórnia.

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