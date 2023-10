Três médicos morrem baleados em quiosque no Rio de Janeiro

Três homens morreram na madrugada desta quinta-feira, 5, baleados em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital carioca. Conforme mostra um vídeo feito por câmeras de segurança, eles estavam sentados no local, quando um veículo parou, três homens saíram e efetuaram os disparos. Entre as vítimas, está o ortopedista Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Um quarto homem, que fazia parte do grupo, também foi baleado e levado ao hospital. As vítimas eram médicos, que estavam hospedados em um hotel em frente ao quiosque para um congresso que aconteceria ali.

Segundo a Polícia Militar do Rio, os agentes foram acionados e encontraram as vítimas ali, com o socorro do Corpo de Bombeiros. No entanto, três morreram ainda no local. Agentes do 31° BPM (Recreio) chegaram a fazer buscas para encontrar o paradeiro dos acusados, mas nada foi constatado. A Polícia Civil investiga o caso. Por determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal também irá acompanhar as investigações, pela proximidade de uma das vítimas como uma parlamentar federal. Ainda segundo Dino, o secretário-executivo da pasta, Ricardo Capelli, irá ao Rio para se reunir com a PF e com o governo do estado. Ele afirmou estar em contato com o governador, Cláudio Castro.

Entrei em contato com o ministro da Justiça, @FlavioDino, que colocou a Polícia Federal à disposição das investigações. Vamos unir forças para chegar à motivação e aos autores. Esse crime não ficará impune! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 5, 2023

Em seu perfil nas redes sociais, Castro também manifestou solidariedade aos familiares das vítimas e disse ter determinado que a Polícia Civil empregue “todos os recursos necessários para chegar à autoria do bárbaro que tirou a vida de três médicos e feriu outro na Barra da Tijuca”. “Entrei em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que colocou a Polícia Federal à disposição das investigações. Vamos unir forças para chegar à motivação e aos autores. Esse crime não ficará impune!”, completou o governador.

Publicidade

Siga