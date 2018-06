Três homens são mortos em noite de confrontos na zona norte do Rio

Três pessoas foram mortas na noite deste sábado, 23, em confrontos próximos a favelas da zona norte do Rio de Janeiro. No Morro do Urubu, em Pilares, dois homens foram baleados após trocar tiros com policiais do Batalhão de Choque. Segundo informações da Polícia Militar (PM), policiais realizavam patrulhamento em uma rua próxima à comunidade quando se tornaram alvo de disparos.

Houve troca de tiros e dois homens, apontados pela PM como traficantes, foram baleados. Ambos foram levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, bairro próximo ao local onde ocorreu o confronto, mas não resistiram aos ferimentos, segundo relato da PM em seu canal oficial no Twitter. Em nota, a Polícia Militar disse que foram apreendidos um fuzil e uma pistola.

A alguns quilômetros dali, no Morro Jorge Turco, em Coelho Neto, um morador da comunidade morreu após ser atingido por tiros. Policiais do 9º BPM, de Rocha Miranda, faziam patrulhamento na Avenida dos Italianos e foram chamados ao local do homicídio. A PM informou não ter feito operação naquela comunidade na noite de sábado. A Delegacia de Homicídios foi chamada para realizar perícia.

Na zona sul do Rio, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM fazem uma operação neste domingo, 24, no Morro Chapéu Mangueira, vizinho ao Morro da Babilônia, no Leme, onde traficantes de facções rivais trocaram tiros na manhã deste sábado deixando um morto e um ferido. Ainda não há informações sobre apreensões ou prisões na ação policial.