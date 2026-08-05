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Brasil

Três em cada cinco brasileiros já fizeram trabalho voluntário, aponta Datafolha

Levantamento histórico mostra avanço da cultura de solidariedade no país; resultados detalhados serão divulgados nesta quinta

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 13h30
Levantamento histórico mostra avanço da cultura de solidariedade no país
Levantamento histórico mostra avanço da cultura de solidariedade no país (Ismar Ingber/VEJA)
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Três em cada cinco brasileiros já fizeram trabalho voluntário, aponta Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

A edição de 2026 da Pesquisa Voluntariado no Brasil apresenta um marco histórico para o país: 60% da população adulta (com 16 anos ou mais) afirma já ter participado de ações solidárias. Na prática, o dado revela que três em cada cinco brasileiros já realizaram algum tipo de trabalho voluntário.

O objetivo central do levantamento é compreender a evolução da cultura de engajamento civil e o espírito de solidariedade em todas as regiões do país ao longo das últimas décadas. Para mapear esse crescimento inédito na série histórica, que consolida o voluntariado como um pilar relevante da sociedade, foram realizadas 2.004 entrevistas em 137 municípios espalhados pelo território nacional.

A metodologia utilizada na pesquisa garante uma margem de erro de dois pontos percentuais, o que assegura alta confiabilidade estatística aos resultados. O estudo completo será detalhado nesta quinta-feira (6) pelo Datafolha, com base em dados coletados entre os dias 9 e 13 de março de 2026.

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