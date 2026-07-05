Treinador dos goleiros da seleção tem histórico de sofrer gols da Noruega
Brasil foi derrotado por 2x1 em partida neste domingo, 5
Taffarel, tetracampeão e treinador dos goleiros da seleção, é o brasileiro que mais sofreu gols da Noruega. Ao todo, o Brasil levou 10 gols dos escandinavos, sendo sete deles em partidas que Taffarel era o defensor. Com a derrota para a equipe neste domingo, 5, Alisson toma o segundo lugar, com dois gols sofridos. Gomes, que jogou em 2006 pela seleção, sofreu um.
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