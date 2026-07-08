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Brasil

TRE vai decidir sobre reforço de forças federais nas eleições do Rio

Ricardo Couto havia negado necessidade, mas depois mudou de posição

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 16h40 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h14
Militares patrulham viela no Complexo do Alemão: TRE vai deliberar sobre envio de tropas ao Rio de Janeiro no processo de eleição
Militares patrulham viela no Complexo do Alemão: TRE vai deliberar sobre envio de tropas ao Rio de Janeiro no processo de eleição (Jadson Marques/Folhapress/VEJA)
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TRE vai decidir sobre reforço de forças federais nas eleições do Rio Priorizar nos meus resultados Google

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) vai deliberar nesta quinta-feira, 9, sobre a ajuda das forças federais no pleito deste ano. O governador em exercício, Ricardo Couto, já se posicionou favorável ao auxílio.

Em um primeiro momento, após ser procurado pelo tribunal, o desembargador negou a necessidade de reforço, argumentando que as forças estaduais seriam suficientes para garantir a segurança do processo. Mas, no início desta semana, ele se reuniu pessoalmente com o presidente do TRE, Cláudio de Mello Tavares, que explicou “as nuances próprias da segurança aplicada à organização das eleições”, como diz o tribunal em nota.

Mello Tavares havia levado ao desembargador a questão da segurança dos eleitores, locais de votação, e transporte e guarda das urnas eletrônicas a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após a sessão da Corte nesta quinta, a solicitação poderá ser encaminhada ao TSE. Se o tribunal superior aprovar, o pedido seguirá para o Ministério da Defesa. O TRE informou que qualquer contato com o comando local das forças federais, para alinhar os detalhes da operação, depende desse trâmite.

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