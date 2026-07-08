TRE vai decidir sobre reforço de forças federais nas eleições do Rio

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) vai deliberar nesta quinta-feira, 9, sobre a ajuda das forças federais no pleito deste ano. O governador em exercício, Ricardo Couto, já se posicionou favorável ao auxílio.

Em um primeiro momento, após ser procurado pelo tribunal, o desembargador negou a necessidade de reforço, argumentando que as forças estaduais seriam suficientes para garantir a segurança do processo. Mas, no início desta semana, ele se reuniu pessoalmente com o presidente do TRE, Cláudio de Mello Tavares, que explicou “as nuances próprias da segurança aplicada à organização das eleições”, como diz o tribunal em nota.

Mello Tavares havia levado ao desembargador a questão da segurança dos eleitores, locais de votação, e transporte e guarda das urnas eletrônicas a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após a sessão da Corte nesta quinta, a solicitação poderá ser encaminhada ao TSE. Se o tribunal superior aprovar, o pedido seguirá para o Ministério da Defesa. O TRE informou que qualquer contato com o comando local das forças federais, para alinhar os detalhes da operação, depende desse trâmite.

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