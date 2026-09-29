TRE-RJ libera candidatura que interessava ao presidente do União Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) liberou nesta terça-feira, por 6 votos a 1, a candidatura de Márcio Canella (União) à Assembleia Legislativa do Estado (Alerj). A decisão removeu um dos principais obstáculos no projeto eleitoral do presidente nacional do partido, Antônio de Rueda, em território fluminense.

A maioria da Corte concluiu que as provas reunidas não demonstraram que uma organização criminosa tenha colocado sua estrutura territorial, econômica ou armada a serviço da campanha do ex-prefeito de Belford Roxo.

Canella é um dos principais aliados de Rueda e passou a integrar o projeto eleitoral do cacique político depois de abandonar a disputa ao Senado pelo Rio. A mudança para a corrida pela Alerj foi definida para criar uma dobradinha eleitoral entre os dois. Rueda, desta forma, aposta na estrutura política construída por Canella na Baixada Fluminense e na capacidade do aliado de transferir parte de sua força eleitoral para a campanha à Câmara.

O desempenho de Canella nas pesquisas de intenção espontânea para deputado estadual explica a aposta de Rueda. O ex-prefeito de Belford Roxo aparece reiteradamente entre os nomes mais lembrados para a Assembleia Legislativa e, dentro do grupo político que o apoia, existe a expectativa de que ele termine a eleição como o deputado estadual mais votado do Rio.

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O presidente do União Brasil já havia obtido o aval do TRE-RJ para sua própria candidatura a deputado federal, também após questionamentos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral. Com a liberação do registro de Canella, a dobradinha planejada pelo dirigente partidário chega à reta final da eleição sem o obstáculo jurídico que ameaçava.