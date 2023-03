Traficantes montam base de carregamento para carros elétricos roubados

Dois carros elétricos de luxo – um modelo Volvo e outro da BMW – usados por traficantes do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram apreendidos por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na manhã desta sexta-feira, 31. A criatividade e ousadia da bandidagem fluminense ficaram explícitas na estrutura montada pelo crime, com a qual os policiais se depararam. Eles encontraram um dos veículos já recebendo carga com a utilização de um carregador residencial específico para esse tipo de automóvel.

A estação de carregamento, como mostra o vídeo obtido por VEJA, está localizado em um muro, logo abaixo de um poste cheio de ligações clandestinas, dentro do complexo de favelas. A operação da Polícia Militar tinha o objetivo de prender bandidos foragidos de outros estados, além de coibir roubos de carga.

Na ação, Sidcley Fernandes da Silva, condenado pela Justiça por tráfico de drogas, foi morto na garupa de uma moto pelos policiais. Um adolescente de 17 anos e um mototaxista ainda foram feridos no tiroteio e estão sendo atendidos no Hospital Geral de Bonsucesso e no Hospital Estadual Getúlio Vargas, respectivamente.

Refugiado no Rio, Walysson Costa Leão, um dos chefes do crime organizado do Pará, foi preso na operação. Três fuzis, três pistolas e quatro granadas foram apreendidas. Os principais alvos da investigação são Sidmar Soares dos Santos, Manoaldo Falcão Costa Júnior, ambos da Bahia, e Kaio Wellington Cardosa dos Santos, do Amazonas.