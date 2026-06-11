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Brasil

Tradução para idiomas indígenas aumenta procura por programa que distribui antenas

Crescimento chegou a 213% em uma cidade do Mato Grosso do Sul

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 17h30
Duas pessoas assistem televisão em uma casa rústica com paredes de madeira e telhado de palha. Uma mulher de perfil, com blusa azul, senta em cadeira verde à esquerda. Um homem de costas, com camiseta cinza, senta em outra cadeira verde à direita. O chão é de terra batida e a TV exibe uma cena com pessoas.
Programa beneficia famílias inscritas no Cadastro ùnico (EAF/Divulgação)
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A tradução de vídeos de divulgação para idiomas indígenas aumentou a procura pelo Brasil Antenado, programa que distribui antenas parabólicas digitais para famílias inscritas no Cadastro Único.

Os vídeos traduzidos, que trazem as instruções sobre como solicitar a instalação, foram distribuídos principalmente por WhatsApp.

Em Coronel Sapucaia (MS), os pedidos cresceram 213% após a divulgação de materiais em Guarani.

Na cidade de Jacareacanga (PA), que tem 59% de população indígena, um vídeo tutorial em Munduruku elevou as solicitações em mais de 150%.

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Já em Uiramutã (RR), onde esse índice é de 96%, as versões em Macuxi e Ingarikó geraram alta de 124%.

O cálculo do aumento foi feito a partir das instalações feitas quatro semanas após a divulgação, em comparação com o mesmo período imediatamente antes.

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Moradores de 108 municípios brasileiros tem até 13 de junho para solicitar o equipamento gratuito.

O programa é uma iniciativa do Ministério das Comunicações e da Anatel e é executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), uma instituição sem fins lucrativos.

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“Adaptar nossa comunicação para as línguas indígenas mostrou ser uma estratégia necessária, que foi capaz de conectar e engajar comunidades de forma efetiva”, diz Leonardo Liébana, diretor de comunicação da EAF.

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