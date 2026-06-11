Tradução para idiomas indígenas aumenta procura por programa que distribui antenas

A tradução de vídeos de divulgação para idiomas indígenas aumentou a procura pelo Brasil Antenado, programa que distribui antenas parabólicas digitais para famílias inscritas no Cadastro Único.

Os vídeos traduzidos, que trazem as instruções sobre como solicitar a instalação, foram distribuídos principalmente por WhatsApp.

Em Coronel Sapucaia (MS), os pedidos cresceram 213% após a divulgação de materiais em Guarani.

Na cidade de Jacareacanga (PA), que tem 59% de população indígena, um vídeo tutorial em Munduruku elevou as solicitações em mais de 150%.

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Já em Uiramutã (RR), onde esse índice é de 96%, as versões em Macuxi e Ingarikó geraram alta de 124%.

O cálculo do aumento foi feito a partir das instalações feitas quatro semanas após a divulgação, em comparação com o mesmo período imediatamente antes.

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Moradores de 108 municípios brasileiros tem até 13 de junho para solicitar o equipamento gratuito.

O programa é uma iniciativa do Ministério das Comunicações e da Anatel e é executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), uma instituição sem fins lucrativos.

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“Adaptar nossa comunicação para as línguas indígenas mostrou ser uma estratégia necessária, que foi capaz de conectar e engajar comunidades de forma efetiva”, diz Leonardo Liébana, diretor de comunicação da EAF.