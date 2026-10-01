Trabalhador e pai de cinco filhos: quem era passageiro morto dentro de ônibus no Rio

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Flávio de Abreu Lira, de 53 anos, morreu após ser baleado dentro de um BRT na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava a caminho do trabalho quando foi atingido durante uma operação policial em uma comunidade vizinha. A Polícia Militar sugere que facções podem atirar contra vias públicas, e o caso reacende o debate sobre a segurança no transporte público carioca, que já registrou incidentes similares.

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O passageiro que morreu após ser baleado dentro de um ônibus do BRT nesta quarta-feira, 30, foi identificado como Flávio de Abreu Lira, de 53 anos. Ele havia saído de casa, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por volta das 5h20 e estava a caminho do trabalho, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, onde era gerente de farmácia em um shopping. Ele deixa cinco filhos, incluindo um bebê de um ano.

O ônibus trafegava pelo corredor Transolímpica, na altura da comunidade Dois Irmãos, quando Flávio foi atingido duas vezes. No momento do tiro, a Polícia Militar fazia uma operação na comunidade contra criminosos envolvidos em disputas territoriais. Ainda não há informações sobre a origem do disparo, mas a PM alegou que atirar contra vias públicas é uma estratégia usada por facções.

Em comunicado, a Mobi-Rio, responsável pela operação do BRT, lamentou a morte de Flávio e afirmou que “o BRT Seguro foi acionado imediatamente e permanece no local”. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h12. Ele morreu no local.

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Não é a primeira vez que um passageiro é baleado em um transporte público no Rio de Janeiro. No mês passado, a fonoaudióloga Aline de Siqueira Affonso, de 53 anos, foi atingida no pescoço em um ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña), em meio a um confronto entre PMs e criminosos em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. A bala alcançou a região cervical, causando lesões na coluna vertebral.

Em julho, um passageiro foi baleado na perna em um ônibus da linha 410 (Saens Peña x Gávea) em Botafogo, na Zona Sul, durante uma operação contra o Comando Vermelho (CV) no Morro Dona Marta. Em nota a VEJA à época, o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade, repudiou “a rotina de extrema violência e insegurança” e afirmou que “casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários”, acrescentando: “O transporte público precisa ser um ambiente seguro”.