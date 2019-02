Total de mortos em Brumadinho vai a 176; há 134 desaparecidos

O número de mortos contabilizados na tragédia de Brumadinho (MG) subiu de 171 para 176 pessoas, segundo informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, divulgadas na noite desta quinta-feira 21. Pelo balanço do órgão, ainda há 134 desaparecidos após o rompimento da barragem da Vale, no último dia 25 de janeiro.

Nesta quinta-feira, as equipes de buscas localizaram o almoxarifado da mineradora Vale, soterrado pela lama. De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos Bombeiros em Brumadinho, há indícios de corpos sob a estrutura. “O cruzamento de dados, pesquisa em campo e cães farejadores ajudaram a localizar o almoxarifado, explicou.

As buscas chegaram ao 28º dia e os Bombeiros trabalham com 52 máquinas pesadas e quatro equipes contam com a ajuda de cães farejadores. Segundo os Bombeiros, o tempo chuvoso faz com que as buscas avancem com uma velocidade menor do que o usual.

As equipes de busca também terão o auxílio de seis drones equipados com câmeras térmicas, que permite a visualização de diferentes temperaturas, permitindo visualizar pessoas, animais, e objetos com maior precisão.

Exames realizados em bombeiros que trabalham na busca de corpos identificaram a presença de metais no sangue de pelo menos quatro profissionais. As substâncias também foram identificadas na água do Rio Paraopeba, contaminado após a tragédia.

Em nota, o governo de Minas Gerais afirmou que os resultados dos exames não significam intoxicação aguda por esses metais e os bombeiros não tiveram nenhuma doença constatada pela contaminação.

(com Estadão Conteúdo)