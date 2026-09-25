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TJ-SP barra 95% dos recursos destinados ao STJ e ao STF

Levantamento do Anuário da Justiça São Paulo 2026 mostra que apenas 6,5% dos recursos especiais passaram pelo juízo de admissibilidade

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 14h30 | Atualizado em 25 set 2026, 14h52
TJ
Justiça (Tribunal de Justiça de SP/Reprodução)
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TJ-SP barra 95% dos recursos destinados ao STJ e ao STF Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) encaminhou 11. 354 dos 173. 104 recursos destinados ao STJ e ao STF em 2025. O filtro impediu a subida de mais de 161 mil processos às cortes superiores. Levantamento do Anuário da Justiça São Paulo 2026, da editora ConJur, mostra que apenas 6,5% dos recursos especiais e extraordinários distribuídos passaram pelo juízo de admissibilidade.

Entre janeiro de 2009 e junho de 2025, a aplicação de teses fixadas pelo STJ em recursos repetitivos evitou que 723 mil processos do TJ-SP fossem encaminhados ao tribunal superior.

Apesar do rigor na admissibilidade, São Paulo liderou, pelo quinto ano consecutivo, o número de reclamações constitucionais apresentadas ao STF contra decisões da Justiça estadual.

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Foram 481 casos em 2025, alta de 97% em comparação com os 244 registrados em 2021. Em seguida aparecem Rio Grande do Sul (233), Goiás (140), Minas Gerais (138) e Bahia (93), de acordo com dados do painel Corte Aberta, do STF.

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Das 180 reclamações julgadas no mérito pelo Supremo no ano passado, 110 foram consideradas procedentes e 20, parcialmente procedentes. Assim, 72% tiveram resultado total ou parcialmente favorável aos reclamantes.

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