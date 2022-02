TJ do Rio revoga prisão de Jerominho, fundador da milícia Liga da Justiça 

Apontado pelas autoridades fluminenses e pela CPI das Milícias como um dos fundadores da temida Liga da Justiça, o ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, foi detido na semana passada e teve a prisão revogada nesta terça-feira, 1, pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O juiz Marcelo Rubioli acompanhou o entendimento do Ministério Público fluminense, que apontou o cumprimento da condenação anteriormente – Jerominho ficou preso em penitenciárias federais entre 2007 e 2018. A prisão da semana passada ocorreu por extorsão à mão armada de motoristas de vans em 2005. Mas, segundo sua defesa, houve duplicidade de sentenças em relação ao mesmo processo, cuja pena já foi cumprida. O magistrado concordou e determinou a soltura imediata do político, que está no presídio Bangu 8.

Jerominho foi apontado pela CPI das Milícias como um dos fundadores da Liga da Justiça, grupo de paramilitares responsável por extorsão e assassinatos em bairros da Zona Oeste do Rio. Dias antes de ser preso na semana passada, Jerominho disse, em suas redes sociais, que pretendia se lançar candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Ele chegou a cogitar uma candidatura a prefeito nas eleições municipais do Rio em 2020, mas desistiu de concorrer no pleito.