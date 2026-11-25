TJ de São Paulo reúne ministros do STJ em simpósio sobre consciência negra
Evento terá roda de conversa, apresentações musicais e encontro entre samba e fado no tradicional Salão do Júri do tribunal
Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estão entre os convidados do III Simpósio da Consciência Negra, promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) nesta quinta-feira. O encontro, que começa às 15h30, terá debates sobre representatividade e diversidade, além de atrações musicais no centenário Salão do Júri do Palácio da Justiça.
A iniciativa é coordenada pelo desembargador Luiz Guilherme da Costa Wagner, presidente da Comissão de Heteroidentificação do TJSP e gestor pelo Tribunal de Justiça de São Paulo das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial.
A programação começa com a participação do presidente do TJSP, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, e do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do STJ. Também compõem os painéis o desembargador Luiz Guilherme da Costa Wagner e o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, em participação on-line.
A roda de conversa reunirá representantes de diferentes áreas para discutir questões relacionadas à consciência negra e à representatividade. Participam do debate Fábio Esteves, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e artistas convidados.
A programação também terá apresentações de samba e fado, em uma aproximação entre as tradições musicais brasileira e portuguesa. Estão previstas participações de Thobias da Vai-Vai e do grupo Samba de Lei, formado por servidores do TJSP, além de outros músicos.
Ao destacar a importância do simpósio, Costa Wagner ressaltou o papel das instituições na promoção da igualdade racial e na ampliação da diversidade nos espaços de decisão.
“A promoção da igualdade racial exige compromisso contínuo das instituições e ações concretas para ampliar a diversidade nos espaços de decisão. O Poder Judiciário tem um papel fundamental nesse processo, não apenas reconhecendo as desigualdades existentes, mas contribuindo para a construção de oportunidades mais justas e representativas para as próximas gerações”, celebrou.
O simpósio conta com a participação do Instituto Innovare, associação sem fins lucrativos que atua na identificação e divulgação de iniciativas voltadas ao aprimoramento do sistema de Justiça.