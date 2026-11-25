Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estão entre os convidados do III Simpósio da Consciência Negra, promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) nesta quinta-feira. O encontro, que começa às 15h30, terá debates sobre representatividade e diversidade, além de atrações musicais no centenário Salão do Júri do Palácio da Justiça.

A iniciativa é coordenada pelo desembargador Luiz Guilherme da Costa Wagner, presidente da Comissão de Heteroidentificação do TJSP e gestor pelo Tribunal de Justiça de São Paulo das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial.

A programação começa com a participação do presidente do TJSP, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, e do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do STJ. Também compõem os painéis o desembargador Luiz Guilherme da Costa Wagner e o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, em participação on-line.

A roda de conversa reunirá representantes de diferentes áreas para discutir questões relacionadas à consciência negra e à representatividade. Participam do debate Fábio Esteves, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e artistas convidados.

Continua após a publicidade

A programação também terá apresentações de samba e fado, em uma aproximação entre as tradições musicais brasileira e portuguesa. Estão previstas participações de Thobias da Vai-Vai e do grupo Samba de Lei, formado por servidores do TJSP, além de outros músicos.

Ao destacar a importância do simpósio, Costa Wagner ressaltou o papel das instituições na promoção da igualdade racial e na ampliação da diversidade nos espaços de decisão.

Continua após a publicidade

“A promoção da igualdade racial exige compromisso contínuo das instituições e ações concretas para ampliar a diversidade nos espaços de decisão. O Poder Judiciário tem um papel fundamental nesse processo, não apenas reconhecendo as desigualdades existentes, mas contribuindo para a construção de oportunidades mais justas e representativas para as próximas gerações”, celebrou.

O simpósio conta com a participação do Instituto Innovare, associação sem fins lucrativos que atua na identificação e divulgação de iniciativas voltadas ao aprimoramento do sistema de Justiça.