Titanic vira brinquedo inflável em shopping de São Paulo

Quem passeia pelo Santana Parque Shopping, na Zona Norte de São Paulo, encontra no piso térreo uma enorme embarcação inflável que “naufraga” em um grande mar de bolinhas azuis. Na parte de trás do brinquedo, a inscrição ‘Titanic’ faz referência ao navio britânico, cujo naufrágio, em abril de 1912, com cerca de 1.500 mortos, se tornou um dos mais célebres da história. As cores do brinquedo também remetem ao Titanic.

No topo do Magic Titanic, o nome do brinquedo, crianças e adultos escorregam em direção às 464 mil bolinhas que os esperam na parte de baixo. De acordo com a administração do shopping, a escolha do nome não teve influência nenhuma no sucesso da atração. No sábado, 13, quando o brinquedo completava três dias no Santana Parque Shopping, cerca de mil pessoas visitaram o brinquedo.

Segundo Marcos Maltez, gerente de marketing do local, apenas um cliente questionou a escolha do nome do navio. “Acho que o lúdico e a brincadeira valem muito mais do que a tragédia. Só sabe mesmo da tragédia quem é mais velho. O naufrágio e o filme (de James Cameron, de 1997) são muito antigos”, argumenta.

Pais ouvidos pela reportagem minimizaram o uso de um navio marcado por uma grande tragédia para dar nome a um brinquedo infantil, alegando que as crianças não têm essa informação e que o importante é elas se divertirem com a atração . A atração é rotativa e segue o planejamento estabelecido pelo marketing do shopping – por isso, ficará no local até 14 de fevereiro; depois, o pátio receberá outros brinquedos.

Embora não haja reclamações ou questionamentos sobre o Titanic Inflável na página do shopping no Facebook, a escolha divide opiniões no Twitter.

As crianças brincarem não é problema. Zoado é o shopping botar o Titanic afundando como opção de lazer. Poderia ser um tobogã gigante, sei lá — Rolf. (@o_rolf) January 14, 2018

Gente ontem eu fui no shopping e montaram uma piscina de bolinha com um tobogã MAS o tobogã é um navio afundando OU SEJA as crianças tão brincando no titanic ???????? — Isabela 🦄 (@isaawbela) January 12, 2018

Não há restrição de idade para brincar no navio – apenas a obrigatoriedade da presença dos pais ou responsáveis em casos de menores de 3 anos. Para se divertir no brinquedo, é necessário desembolsar 20 reais (por meia hora) e mais 50 centavos por minuto excedente.