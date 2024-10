Tiroteio na Avenida Brasil deixa dois mortos e leva pânico a trabalhadores no Rio

Um tiroteio na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade, levou pânico a trabalhadores no Rio de Janeiro, que usam a rota para chegar aos seus empregos. Nas redes sociais, imagens mostram dezenas de pessoas deitadas e agachadas no chão, nas muretas que separam as faixas da pista. O caos aconteceu na Zona Norte da capital carioca, na altura do Complexo de Israel, conjunto de favelas onde a Polícia Militar faz operação na manhã desta quinta-feira, 24. Atingidas por disparos, duas pessoas foram mortas. A forte reação dos criminosos fez com os agentes interrompessem parte do fluxo de veículos no local.

Segundo a Polícia Militar, a operação acontece em três das cinco favelas que compõem o complexo: Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. Neste momento, agentes estão nas faixas da Avenida Brasil com policiamento reforçado e para orientar o trânsito. Imagens que circulam nas redes mostram carros e motos estacionados no meio da via, ônibus e BRTs parados e pessoas deitadas no chão. O som de disparos intensos também pode ser ouvido nos registros. Outro vídeo mostra um homem baleado na via, enquanto outra pessoa aciona o serviço de emergência.

Para impedir o avanço dos agentes durante a operação, os criminosos incendiaram carros e formaram valas nas entradas das favelas, como barricadas. Ônibus tiveram vidros quebrados e trincados com os disparos, e cinco estações de trem na região tiveram seus serviços interrompidos.