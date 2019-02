Tiroteio em ação policial deixa 13 mortos em Santa Teresa, no Rio

Um tiroteio nas comunidades do Fallet, Fogueteiro e Coroa, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro, deixou 13 pessoas mortas nesta sexta-feira, 8. A prefeitura confirmou as mortes e informou que uma pessoa ainda está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA).

As mortes aconteceram durante confronto entre suspeitos e agentes do Comando de Operações Especiais (COE), que executam operação nas comunidades de Santa Teresa desde o início da manhã. As vítimas ainda não foram identificadas.

Desde a madrugada, as equipes policiais atuam nas comunidades devido a tiroteios provocados por disputa entre grupos criminosos na região. A partir de denúncias e informações do Setor de Inteligência, a polícia vasculhou alguns pontos da comunidade do Fallet.

Policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Após cessarem os disparos, dez dos homens que trocaram disparos com os agentes foram encontrados em vias da comunidade e foram encaminhados ao HMSA. Com eles foram apreendidos dois fuzis, nove pistolas e cinco granadas.

No Morro dos Prazeres, policiais do Bope apreenderam uma pistola calibre .40, uma pistola 9 mm, dois rádios comunicadores e um aparelho telefônico. Houve confronto e dois supostos criminosos foram encontrados feridos, sendo levados ao HMSA. Em outro ponto da comunidade, um fuzil calibre 5,56, uma pistola .40 e uma granada foram apreendidos.

Equipes estão atuando preventivamente para evitar ações de vandalismo nas ruas do bairro Catumbi e adjacências. Pelo Twitter, a Polícia Militar informa que faz operação nas comunidades do Fallet, Fogueteiro e Prazeres.