Tiroteio durante assalto a loja fecha shopping na zona sul do Rio

O Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul do Rio de Janeiro, fechou por volta das 20h desta segunda-feira depois que tiros foram disparados dentro do centro comercial. Ao menos cinco disparos foram ouvidos após uma tentativa de assalto a uma das lojas do shopping.

Houve pânico entre os consumidores, mas ninguém foi feito refém ou ficou ferido. A rua Professor Alfredo Gomes, na lateral do empreendimento, foi interditada pela Polícia Militar. Na via, uma saída lateral do shopping foi utilizada para retirar lojistas e clientes.

Em nota, o Botafogo Praia Shopping informa que “acompanha o desenrolar da ação da Polícia Militar e que colabora com as autoridades prestando todo o suporte necessário durante a atuação”. “Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para garantir a integridade e bem-estar de todos aqueles presentes no estabelecimento”, completa.