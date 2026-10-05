Tiririca sai de cena nas eleições após 16 anos na Câmara: resultado das urnas

Depois de quatro mandatos consecutivos como deputado federal por São Paulo, Tiririca não conseguiu garantir uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Desta vez, o humorista tentou chegar ao Congresso pelo Ceará, estado onde nasceu e para o qual transferiu sua candidatura. No entanto, ele obteve 5.523 votos e acabou não conquistando um espaço.

A mudança marcou uma nova etapa na trajetória política de Tiririca, que entrou na vida pública em 2010 e rapidamente se tornou um dos fenômenos eleitorais do país. Naquele ano, foi eleito deputado federal por São Paulo com cerca de 1,35 milhão de votos, uma das maiores votações já registradas para o cargo no Brasil.

Ao longo de 16 anos na Câmara, Tiririca foi reeleito nas disputas seguintes e permaneceu no cargo até o fim do mandato iniciado em 2023. Para 2026, no entanto, decidiu disputar uma cadeira pelo Ceará, pelo PSD. Com o resultado deste domingo, 4, Tiririca fica fora da próxima composição da Câmara e encerra, ao menos nestas eleições, sua passagem de quatro mandatos pelo Legislativo federal.

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