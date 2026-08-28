Tiririca recorre a Michael Jackson para tentar quinto mandato na Câmara
Humorista é candidato a deputado federal pelo Ceará
Em 2010, Tiririca transformou seu maior sucesso musical em campanha eleitoral. Com o refrão de Florentina, o humorista chegou à Câmara dos Deputados com uma das maiores votações já registradas para deputado federal no país e se tornou um dos símbolos daquela eleição.
Na disputa por seu quinto mandato consecutivo, o candidato a deputado federal pelo Ceará mantém o já conhecido bordão: “Vote Tiririca, pior que tá não fica”. No entanto, desta vez, ele decidiu atualizar a fórmula que mistura popularidade e humor. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Tiririca aparece caracterizado como Michael Jackson, em uma produção que recorre à inteligência artificial para reproduzir o visual e os passos mais famosos do Rei do Pop.
A campanha marca mais uma mudança de estado para o artista, que começou a carreira política por São Paulo, onde se elegeu deputado federal em quatro eleições consecutivas. Para 2026, Tiririca transferiu seu domicílio eleitoral para o Ceará, seu estado natal, e tenta transformar novamente um personagem conhecido do público em ativo nas urnas.
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