Tiririca recorre a Michael Jackson para tentar quinto mandato na Câmara

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Tiririca, conhecido por sua icônica campanha de 2010, busca seu quinto mandato consecutivo como deputado federal, desta vez pelo Ceará. Para inovar, ele utiliza inteligência artificial para se transformar em Michael Jackson em seu novo vídeo de campanha, mantendo o bordão “pior que tá não fica” e buscando a simpatia do eleitorado.

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Em 2010, Tiririca transformou seu maior sucesso musical em campanha eleitoral. Com o refrão de Florentina, o humorista chegou à Câmara dos Deputados com uma das maiores votações já registradas para deputado federal no país e se tornou um dos símbolos daquela eleição.

Na disputa por seu quinto mandato consecutivo, o candidato a deputado federal pelo Ceará mantém o já conhecido bordão: “Vote Tiririca, pior que tá não fica”. No entanto, desta vez, ele decidiu atualizar a fórmula que mistura popularidade e humor. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Tiririca aparece caracterizado como Michael Jackson, em uma produção que recorre à inteligência artificial para reproduzir o visual e os passos mais famosos do Rei do Pop.

A campanha marca mais uma mudança de estado para o artista, que começou a carreira política por São Paulo, onde se elegeu deputado federal em quatro eleições consecutivas. Para 2026, Tiririca transferiu seu domicílio eleitoral para o Ceará, seu estado natal, e tenta transformar novamente um personagem conhecido do público em ativo nas urnas.

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