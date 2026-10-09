Tiririca desabafa sobre derrota eleitoral no Ceará: ‘Brinquei muito’

O humorista Tiririca, do Partido Social Democrático (PSD), comentou sua derrota na disputa eleitoral por uma vaga na Câmara dos Deputados na última quinta-feira, 8. Depois de quatro mandatos consecutivos por São Paulo, o comediante não conseguiu mobilizar votos após mudar seu domicílio eleitoral para o Ceará, e falou sobre o que considera ser a causa para o fracasso.

“Eu acho que a política no Ceará é muito séria. Acho que brinquei muito”, disse o deputado, que recebeu apenas 5.536 votos.

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