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Brasil

Tiririca desabafa sobre derrota eleitoral no Ceará: ‘Brinquei muito’

Candidato do PSD ficou de fora da Câmara dos Deputados após quatro mandatos

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 12h26
Homem de pele parda, cabelo grisalho e bigode, vestindo terno cinza e gravata roxa de bolinhas brancas, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um microfone. Ao fundo, painéis verticais escuros e uma bandeira do Brasil.
O humorista Tiririca (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
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Tiririca desabafa sobre derrota eleitoral no Ceará: ‘Brinquei muito’ Priorize VEJA no Google

O humorista Tiririca, do Partido Social Democrático (PSD), comentou sua derrota na disputa eleitoral por uma vaga na Câmara dos Deputados na última quinta-feira, 8. Depois de quatro mandatos consecutivos por São Paulo, o comediante não conseguiu mobilizar votos após mudar seu domicílio eleitoral para o Ceará, e falou sobre o que considera ser a causa para o fracasso.

“Eu acho que a política no Ceará é muito séria. Acho que brinquei muito”, disse o deputado, que recebeu apenas 5.536 votos.

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