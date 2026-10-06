Tio do ministro Guilherme Boulos morre após ser atropelado em São Paulo
Carlos Boulos, de 80 anos, estava internado desde sábado, quando foi atingido por um carro após uma discussão de trânsito na Avenida 23 de Maio
Carlos Boulos, tio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL), morreu na madrugada desta terça-feira, 6, aos 80 anos. Cirurgião-dentista, ele estava internado desde sábado, 3, após ser atropelado na Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo. A morte foi confirmada após o protocolo de verificação de morte encefálica.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Carlos havia se envolvido em uma colisão com outro veículo. Depois de descer da caminhonete para falar com o motorista, o carro avançou em sua direção e o atingiu. Imagens registradas por uma testemunha ajudaram a polícia a identificar o veículo. O motorista deixou o local sem prestar socorro.
Com a morte de Carlos, o caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, passou a ser investigado como homicídio consumado. O motorista se apresentou à Polícia Civil acompanhado de advogados e foi liberado após prestar depoimento. A investigação continua para esclarecer a dinâmica do atropelamento.
A Secretaria-Geral da Presidência informou a VEJA que não comentará o assunto neste momento. Boulos também não se manifestou publicamente sobre a morte do tio.