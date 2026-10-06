Tio do ministro Guilherme Boulos morre após ser atropelado em São Paulo

Carlos Boulos, tio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL), morreu na madrugada desta terça-feira, 6, aos 80 anos. Cirurgião-dentista, ele estava internado desde sábado, 3, após ser atropelado na Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo. A morte foi confirmada após o protocolo de verificação de morte encefálica.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Carlos havia se envolvido em uma colisão com outro veículo. Depois de descer da caminhonete para falar com o motorista, o carro avançou em sua direção e o atingiu. Imagens registradas por uma testemunha ajudaram a polícia a identificar o veículo. O motorista deixou o local sem prestar socorro.

Com a morte de Carlos, o caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, passou a ser investigado como homicídio consumado. O motorista se apresentou à Polícia Civil acompanhado de advogados e foi liberado após prestar depoimento. A investigação continua para esclarecer a dinâmica do atropelamento.

A Secretaria-Geral da Presidência informou a VEJA que não comentará o assunto neste momento. Boulos também não se manifestou publicamente sobre a morte do tio.