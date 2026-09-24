Testemunha relata detalhes encontrados nos destroços do helicóptero onde estava Rick

Uma testemunha que esteve entre as primeiras pessoas a chegar ao local da queda do helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla com Renner, relatou detalhes encontrados entre os destroços da aeronave, em Santa Catarina. Vereador de Bom Jardim da Serra, Gilmar Nunes acompanhou equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) durante o acesso à região. Segundo ele, algumas garrafas de vinho encontradas no local permaneciam intactas após a queda.

De acordo com o relato, duas garrafas estavam dentro de uma caixa e outras duas estavam do lado de fora. O estado dos objetos chamou a atenção do vereador, que levantou a possibilidade de a aeronave não ter atingido o solo em alta velocidade. “Elas estavam intactas, não quebraram. Então, isso chamou bastante atenção. Eu penso que [o helicóptero] pode ter vindo se debatendo, que não estaria em uma velocidade tão alta para se destruir ou explodir. Se não estou enganado, havia duas garrafas em uma caixa e duas fora, todas intactas”, contou ao SBT. A hipótese, no entanto, não foi confirmada pelas autoridades.

Outro detalhe mencionado por Gilmar foi um sinal sonoro que teria sido ouvido entre os destroços. Segundo ele, um “bip” era percebido aproximadamente a cada cinco ou dez minutos. Pessoas que estavam no local teriam levantado a possibilidade de o som estar relacionado a algum equipamento de localização da aeronave. “Alguém comentou que aquilo seria para enviar um sinal, que não aconteceu. Que era para enviar um sinal para os radares ou via satélite, algo do tipo, e não aconteceu. Mas, a cada cinco ou dez minutos, ouvíamos um bip”, declarou.

O helicóptero, um Bell 430, caiu na região da Serra Catarinense na segunda-feira, 21. Rick Sollo estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares, do piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e do copiloto Leopoldo Barros Teixeira. As cinco pessoas morreram. A causa do acidente ainda não foi determinada. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciou os trabalhos para identificar as circunstâncias da queda, incluindo a análise dos danos provocados na aeronave e dos fatores que podem ter contribuído para o acidente.

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