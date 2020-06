Terreno da Ford em São Bernardo (SP) é vendido por R$ 550 milhões

A planta de 1 milhão de metros quadrados onde funcionava a montadora de veículos Ford, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi vendida por 550 milhões de reais a uma construtora.

Vazio desde o fim do ano passado, o terreno deve dar lugar a uma nova montadora de veículos já que está situado em uma área de zoneamento industrial, segundo o Plano Diretor do município. “Está tudo certo com negócio, só falta assinar”, diz Alberto Jorge Filho, dono da construtora São José, que fechou o negócio. A companhia é proprietária do shopping São Bernardo Plaza, localizado a poucos quilômetros do terreno.

Em setembro do ano passado, o governador do estado de São Paulo, João Doria, chegou a anunciar a manifestação de interesse público da Caoa pela planta da Ford, mas as negociações esfriaram.

A ideia da construtora São José é alugar a antiga fábrica da Ford para outra montadora. De acordo com comentários do mercado, a chinesa BYD seria uma das interessadas. Um dos atrativos do imóvel é a localização, às margens da Rodovia Anchieta com acesso ao Rodoanel.

Em março do ano passado, Doria anunciou um plano de incentivo fiscal às montadoras de veículos para evitar uma fuga em massa do setor. Foi oferecido desconto no pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de até 25% às montadoras que investirem mais de R$ 1 bilhão.