Terremoto de mais de 4 graus de magnitude é sentido na Bahia

Tremores de terra foram registrados na manhã deste domingo, 30, na região dos municípios de Amargosa e São Miguel das Matas, na Bahia. Um dos terremotos atingiu mais de 4 graus de magnitude. Os dois abalos foram registrados pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), com 4.2 e 3.7 graus na escala Richter, respectivamente. O centro de pesquisa geológica dos Estados Unidos (USGS) calculou o terremoto em 4,6 graus de magnitude. Os tremores também foram sentidos em Salvador. Não há registro de feridos.

Um vídeo postado nas redes sociais mostra produtos caindo de uma gôndola de supermercado em uma das regiões atingidas. Confira:

Terremoto de 4.6 na Bahia.

Segundo o centro de sismologia da USP, o primeiro tremor foi registrado às 7h45 com duração de 20 segundos. O segundo, mais brando, por volta de 8h20.

Este, porém, não foi o único abalo sísmico sentido na região nordestina nos últimos dias. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no sábado 29, por volta das 5h23, foi registrado um leve tremor de magnitude 2.2 na região de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte, e, no dia 17, outro tremor na mesma região, de magnitude 1.8.

No dia 20 de agosto, moradores de Cachoeira, no recôncavo baiano, também relataram tremores de terra. O Centro de Sismologia da USP registrou um abalo de 1.6 na escala Richter na cidade de São Félix.

(Com informações da Agência Brasil)