Terras raras e soberania estarão em debate em conferência no Rio de Janeiro

O impacto da disputa por terras raras na geopolítica internacional e na soberania dos países será tema de um dos debates da XXIII Conferência de Segurança Internacional do Forte, que ocorre nos dias 16 e 17 de junho no Rio de Janeiro.

O painel “Minerais estratégicos e soberania: a nova geopolítica das terras raras” terá a participação de Marisol Pérez Tello, ex-ministra da Justiça e dos Direitos Humanos do Peru e de Rafaela Guedes, pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), com moderação de Loana von Gaevernitz Lima, diretora executiva da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK).

O objetivo é analisar como América Latina e Europa podem cooperar para garantir cadeias de suprimentos seguras, sustentabilidade e autonomia estratégica.

A 23ª edição da Conferência do Forte reunirá autoridades, diplomatas, representantes das Forças Armadas e acadêmicos no Hotel Sheraton sob o tema “Reprogramando o poder: tecnologia e geopolítica em um mundo fragmentado”.

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O evento é uma iniciativa da Fundação Konrad Adenauer (KAS-Brasil), em parceria com o CEBRI e a Delegação da União Europeia no Brasil.