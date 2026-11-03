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Brasil

Tereza Cristina e Rogério Marinho disputam apoio da direita para enfrentar Alcolumbre no Senado

Busca por uma candidatura única ocorre em um ambiente mais favorável a Alcolumbre após a vitória de Lula e a derrota de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 17h12
MISSÃO - Rogério Marinho: ânimos exaltados nos bastidores são desafio para o coordenador da campanha
Rogério Marinho vai às redes para atacar Moraes e Andrei  (Rodilei Morais/Fotoarena/.)
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Tereza Cristina e Rogério Marinho disputam apoio da direita para enfrentar Alcolumbre no Senado Priorize VEJA no Google

Tereza Cristina (PP-MS) e Rogério Marinho (PL-RN) disputam a preferência da direita para enfrentar Davi Alcolumbre (União-AP) na eleição para a presidência do Senado, mas buscam evitar que a concorrência entre os dois divida os votos da oposição. A intenção é levar adiante a candidatura que reunir melhores condições de conquistar apoios e ameaçar a recondução do atual presidente da Casa.

Marinho afirmou nesta terça-feira que há um acordo para que não sejam candidatos um contra o outro. Enquanto o senador tenta consolidar o apoio do PL e dos parlamentares mais ligados ao bolsonarismo, Tereza procura ampliar sua interlocução com setores do centro e transformar esse trânsito em vantagem na negociação.

O temor de traições acompanha as articulações dos dois. Por isso, ambos cogitam pedir voto aberto. Marinho já defende que os senadores divulguem seus votos, numa tentativa de constranger eventuais deserções. A eleição, pelas regras atuais, é secreta.

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A busca por uma candidatura única ocorre em um ambiente mais favorável a Alcolumbre após a vitória de Lula e a derrota de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. O resultado fortaleceu a posição do presidente do Senado nas negociações com o governo e com partidos de centro, ao mesmo tempo que retirou da oposição a perspectiva de articular o comando da Casa com o respaldo do Palácio do Planalto.

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