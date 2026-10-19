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Brasil

Tereza Cristina defende que Brasil amplie acesso a fertilizantes

Senadora considera que Lei da Reciprocidade Econômica deve ser usada como último recurso nas negociações comerciais com os EUA

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 09h37
Mulher de meia-idade, cabelos curtos e castanhos, sorri levemente, vestindo blazer azul-marinho e camisa listrada. Ela está em pé, apoiada em uma cadeira de escritório preta, em frente a uma estante de madeira cheia de livros e objetos decorativos
A senadora Tereza Cristina em entrevista à revista ParlaMento (Esfera Brasil/Divulgação)
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A senadora Tereza Cristina (PP-MS) defendeu em entrevista inédita à revista ParlaMento, da Esfera Brasil, que o país amplie seu acesso a fertilizantes. Para a parlamentar, o Itamaraty e a Petrobras precisam atuar para reduzir a vulnerabilidade do agronegócio a crises internacionais.

“O Brasil precisa de produção estratégica dentro do país: chamar as empresas, inclusive a nossa maior estatal, a Petrobras, para ver o que são capazes de produzir e em quanto tempo”, afirmou. “No curto prazo, precisamos de rotas alternativas e de diversificação de fornecedores, e é urgente que o Itamaraty atue nesse ponto com visão estratégica. ”

Relatora da Lei da Reciprocidade Econômica no Senado, Tereza Cristina afirma que a norma deve ser usada como último recurso nas negociações comerciais com os EUA.

“É um instrumento muito importante e muito forte, que deve ser evitado até o último minuto, porque acredito na negociação e no diálogo”, ressalta.

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Para a senadora, o país deve levar propostas concretas à mesa de negociação e identificar quais as concessões possíveis de ambos os lados.

“O Brasil precisa saber com clareza o que quer, até onde pode avançar e em que pontos pode recuar para alcançar um acordo”, avalia.

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