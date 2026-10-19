Tereza Cristina defende que Brasil amplie acesso a fertilizantes

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) defendeu em entrevista inédita à revista ParlaMento, da Esfera Brasil, que o país amplie seu acesso a fertilizantes. Para a parlamentar, o Itamaraty e a Petrobras precisam atuar para reduzir a vulnerabilidade do agronegócio a crises internacionais.

“O Brasil precisa de produção estratégica dentro do país: chamar as empresas, inclusive a nossa maior estatal, a Petrobras, para ver o que são capazes de produzir e em quanto tempo”, afirmou. “No curto prazo, precisamos de rotas alternativas e de diversificação de fornecedores, e é urgente que o Itamaraty atue nesse ponto com visão estratégica. ”

Relatora da Lei da Reciprocidade Econômica no Senado, Tereza Cristina afirma que a norma deve ser usada como último recurso nas negociações comerciais com os EUA.

“É um instrumento muito importante e muito forte, que deve ser evitado até o último minuto, porque acredito na negociação e no diálogo”, ressalta.

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Para a senadora, o país deve levar propostas concretas à mesa de negociação e identificar quais as concessões possíveis de ambos os lados.

“O Brasil precisa saber com clareza o que quer, até onde pode avançar e em que pontos pode recuar para alcançar um acordo”, avalia.