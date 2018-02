Terça de Carnaval tem protesto de catadores de lixo em SP

Com o Largo Batata ainda sem foliões, a terça-feira de Carnaval começou com um protesto em São Paulo. Os catadores de materiais recicláveis se reuniram para pedir mais apoio de prefeitura. “As cooperativas conveniadas da prefeitura não estão recebendo caminhões nem espaço para trabalhar”, reclamou Eduardo Ferreira de Paula, líder do Movimento dos Catadores de Materiais Recicláveis de São Paulo.

“Prestamos um serviço recolhendo o lixo que iria para aterros e seria muito mais caro para a prefeitura”, explicou o líder. O grupo composto por catadores associados e independentes usava o grito de guerra “eu sou catador, com muito orgulho, com muito amor”, enquanto desfilava pela Avenida Faria Lima com faixas de protesto e uma camisa exigindo pagamento aos catadores, inclusão social e com o lema “Cidade linda sem catador é lixo”.

O Carnaval foi visto como o momento certo para o protesto. “Quase todo o resíduo do Carnaval é reciclável. Queremos ser pagos pelo serviço porque ajudamos na limpeza da cidade”, disse o líder do movimento. “Estamos um pouco perdidos pois não sabemos ao certo qual a proposta da prefeitura. Queremos algo mais concreto, como a liberação dos caminhões de coleta, como existia antigamente”.

O último contrato entre catadores e prefeitura veio em 2016, na gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), mas foi encerrado no último mês, sob a gestão de João Doria (PSDB). Procurada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo não se manifestou até a publicação desta notícia.