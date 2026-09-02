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Brasil

‘Tenho muito a relatar, mas não querem me ouvir’, afirma Vorcaro a Mendonça

'Tenho muito a contribuir relatando os fatos e a verdade', disse o dono do Banco Master no interrogatório gravado em vídeo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 14h27 | Atualizado em 2 set 2026, 17h39
PRESO - Daniel Vorcaro: encontros e relações comerciais com magistrados
PRESO - Daniel Vorcaro: encontros e relações comerciais com magistrados (//Reprodução)
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‘Tenho muito a relatar, mas não querem me ouvir’, afirma Vorcaro a Mendonça Priorizar nos meus resultados Google

No depoimento sigiloso que prestou ao gabinete do ministro André Mendonça, na semana passada, o banqueiro Daniel Vorcaro descreveu uma rotina de intimidações, de ameaças e tortura psicológica que sofreu enquanto esteve sob custódia da Polícia Federal.

O dono do Banco Master também citou nominalmente o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, como responsável por supostamente barrar a delação do banqueiro por ter sido ele uma figura que se relacionou com Vorcaro.

O Radar entrou em contato com o chefe da PF e registrará sua posição, assim que receber alguma manifestação.

Na presença da equipe do ministro Mendonça, Vorcaro fez questão de renovar seu comprometimento em passar a República a limpo, caso consiga fechar um acordo de delação:

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“Tenho muito a contribuir relatando os fatos e a verdade, mas ninguém quer me ouvir. Uma loucura”, disse Vorcaro no interrogatório gravado em vídeo.

O depoimento foi solicitado pela defesa diante da percepção de Vorcaro de que um “acordão” entre as instituições estaria firmado para impedir que ele relate crimes de autoridades e busque benefícios na Justiça.

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Ao Radar, investigadores da PF desqualificam as declarações de Vorcaro e dizem que ele poderia ter buscado delação na PGR, se o impedimento estivesse na conduta de Andrei Rodrigues.

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