Temporal provoca mortes e bloqueia trechos de rodovias na Baixada Santista

As chuvas que atingem a Baixada Santista, em São Paulo, desde a tarde de segunda-feira, 2, causaram ao menos oito mortes, além do deslizamento de terras e soterramento de casas. Entre as vítimas, está um bombeiro que trabalhava em um resgate e foi soterrado no Guarujá.

O incidente aconteceu no Morro do Macaco. Segundo o Corpo de Bombeiros, há outro agente desaparecido no mesmo lugar. Os dois trabalhavam no resgate de uma criança quando houve um deslizamento que os atingiram. A criança e a mãe também morreram, além de outra pessoa.

Também no Guarujá, na região da Enseada, outro deslizamento provocou a morte de duas pessoas. Em São Vicente, outras duas pessoas morreram também após deslizamentos de terra.

Avenidas que dão acesso a Santos estão inundadas por conta das fortes chuvas. A EMTU, empresa responsável pelo VLT que faz a ligação entre as cidades de Santos e São Vicente, anunciou que devido a um deslizamento de terra próximo ao túnel que liga os municípios, a operação foi suspensa.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram ônibus cheios de água e diversas ruas inundadas:

Bom dia! Baixada Santista debaixo d'água. pic.twitter.com/mBPEZOmxdt — Chrys Cardoso Da Silva (@JosCarl64089936) March 3, 2020

Baixada Santista debaixo d'água passando pela sua TL pic.twitter.com/6NW3PP0DkG — Denis (@denisxavier17) March 3, 2020

As rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni também foram atingidas. Na Anchieta, há bloqueio no km 45, sentido capital, onde caiu uma barreira, segundo a Ecovias. Já na Cônego Domênico Rangoni, a Ecovias informa que o bloqueio atinge todo o trecho na direção do Guarujá. No sentido capital, há interdição no km 263.