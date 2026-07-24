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Temporal paralisa hospitais, mata idoso e leva Ribeirão Preto a decretar emergência

Vendaval com rajadas que podem ter ultrapassado 120 km/h deixou bairros sem energia, água e telefonia; rede hospitalar teve atendimento de urgência comprometido

Por Laila Nery 24 jul 2026, 13h01 | Atualizado em 24 jul 2026, 15h14
Ribeirão Preto: tempestade chegou a 120km/hCarro vermelho parcialmente soterrado por escombros de um prédio desabado, com telhado retorcido e estrutura metálica exposta. Ao fundo, um edifício alto e árvores escuras sob um céu noturno. O cenário é de destruição após um desastre.
Ribeirão Preto: tempestade chegou a 120km/h (Reprodução/Redes Sociais/Instagram)
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O temporal que atingiu Ribeirão Preto na madrugada desta sexta-feira, 24, provocou um cenário de colapso parcial na infraestrutura da cidade. Além da morte de um homem de 82 anos, atingido pelo desabamento da estrutura de um imóvel vizinho enquanto dormia, a tempestade comprometeu o funcionamento de hospitais, interrompeu o fornecimento de energia, água e telefonia e levou o prefeito Ricardo Silva (PSD) a decretar estado de emergência.

Durante entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta, o prefeito afirmou que, após os danos provocados pela chuva, apenas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) conseguiam receber casos de urgência e emergência. Segundo ele, Ribeirão Preto, município de cerca de 750 mil habitantes, contava naquele momento com apenas treze leitos de urgência em funcionamento.

“Nós estamos com o HC interditado neste momento. A Santa Casa está funcionando com gerador, o Santa Lydia também, e a Beneficência suspendeu os exames do setor de imagem. Não há nenhum hospital em condição de atendimento de urgência e emergência. Essa é hoje a nossa maior preocupação”, afirmou.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a tempestade durou cerca de 20 minutos, acumulou 21 milímetros de chuva e foi acompanhada por rajadas intensas de vento. Na estação meteorológica de Pradópolis, município vizinho, a velocidade chegou a 121 quilômetros por hora. Ainda não há confirmação se o fenômeno foi provocado por um ciclone, hipótese que segue sendo analisada pela Defesa Civil estadual.

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O coordenador municipal da Defesa Civil, coronel Otávio Augusto de Lima Seminate, classificou o episódio como um evento de intensidade incomum para a região.

“Provavelmente nós não acompanhamos um vento dessa intensidade desde o episódio de 1994”, afirmou, ao informar que a cidade registrou um óbito, centenas de árvores e fiações derrubadas e danos espalhados por diversos bairros.

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O homem morto morava no Jardim Salgado Filho. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, ele dormia quando a estrutura localizada ao lado de sua residência cedeu e atingiu o imóvel. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima morreu no local.

Além do impacto sobre a rede hospitalar, o temporal provocou interrupções nos serviços de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia e internet. Também houve registros de queda no sinal de emissoras de rádio, enquanto árvores derrubadas bloquearam ruas e afetaram o trânsito em diferentes regiões da cidade.

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Morador de Ribeirão Preto há quatro décadas, Uender Soranzo afirmou a VEJA que não via um vendaval de proporções semelhantes desde 1994. “A cidade está um caos em alguns pontos, com muitas quedas de árvores, bairros sem energia e sem água. Vários condomínios tiveram danos e há muitas ruas com o trânsito afetado”, relatou.

A prefeitura instalou um comitê de gestão de crise para mapear os prejuízos e coordenar as ações de resposta. Segundo a Defesa Civil, o levantamento dos danos deverá subsidiar eventuais pedidos de recursos aos governos estadual e federal.

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