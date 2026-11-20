O temporal que atingiu Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, deixou três mortos e 60 feridos, segundo balanço preliminar da Defesa Civil estadual divulgado nesta sexta-feira, 20. O órgão ainda apura as circunstâncias das mortes. A tempestade, que avançou sobre o município durante a madrugada, também destelhou aproximadamente 5. 000 residências e derrubou cerca de cem árvores.

A força dos ventos comprometeu a infraestrutura de toda a cidade. Tupanciretã está sem fornecimento de energia elétrica, enquanto os serviços de telefonia e internet também apresentam problemas. Ruas e estradas foram bloqueadas por quedas de árvores, e prédios públicos sofreram danos. Uma unidade de saúde teve o telhado atingido, o que levou à transferência de pacientes para hospitais de municípios vizinhos.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, onze pacientes já haviam sido transferidos até o fim da manhã: cinco que estavam internados no hospital municipal e outros seis que precisaram de atendimento em decorrência do temporal. Também estava em andamento a transferência de mais oito pacientes da área de saúde mental. Os atendimentos foram reorganizados com apoio de ambulâncias de cidades próximas, incluindo Cruz Alta, Salto do Jacuí e Santa Maria.

Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h no município. Às 2h38, a Defesa Civil estadual havia emitido um alerta vermelho por SMS para a região, com previsão de granizo de grandes proporções e vendaval, além de risco muito alto de destelhamentos. O aviso permaneceu em vigor até as 3h37.

Em vídeo o governador Eduardo Leite (PSD) afirmou que estava a caminho de Tupanciretã por estrada, já que as condições meteorológicas impediram o deslocamento de avião. Segundo ele, o governo estadual mobilizou equipes e recursos para organizar abrigos, fornecer alimentos, colchões e cobertores e prestar assistência às pessoas atingidas. Leite também destacou a liberação de 2 milhões de reais para ações emergenciais, como aluguel de maquinário e compra de materiais, e afirmou que os esforços incluem o restabelecimento do fornecimento de energia e água, a desobstrução de vias e a recuperação de escolas e equipamentos públicos danificados pelo temporal.

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Mobilização dos governos

O governador determinou a liberação imediata de 2 milhões de reais para o atendimento emergencial ao município. O vice-governador Gabriel Souza e equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de diferentes secretarias estaduais já estavam na cidade nesta sexta-feira. Leite também se deslocava para acompanhar a situação e anunciou a instalação de um Gabinete Regionalizado de Crise.

O governo estadual enviou caminhões com itens de assistência humanitária, entre eles 105 cestas básicas, cem cobertores, 2. 000 litros de água, 85 rolos de lona, 70 colchões, 500 telhas, dezoito geradores e 270 kits de higiene. Equipes de bombeiros atuam na desobstrução de vias, no atendimento a ocorrências e na identificação de áreas de risco.

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Os danos também atingiram escolas estaduais. As quatro unidades de ensino da rede pública local tiveram comprometimentos nas coberturas, instalações elétricas ou vidraças. Os ginásios do Instituto Estadual de Educação Mãe de Deus e da Escola Estadual Joaquim Nabuco perderam os telhados e suas estruturas de sustentação.

O governo federal também anunciou apoio ao município. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou o deslocamento do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do chefe da Defesa Civil Nacional, Wolnei Wolff, ao Rio Grande do Sul. Segundo Pimenta, a equipe técnica da Defesa Civil já estava a caminho, mas as condições meteorológicas impediram o deslocamento das autoridades por aeronaves nesta sexta-feira. A previsão era de que a comitiva visitasse Tupanciretã no sábado, 21.

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O governo federal também mobilizou equipes de saúde e de defesa civil para atender a população atingida. A Força Nacional do SUS foi enviada a Tupanciretã, com duas equipes volantes de atendimento pré-hospitalar e uma terceira encarregada de avaliar as condições da rede de saúde e dimensionar as necessidades locais. A missão prevê a análise dos danos no Hospital de Caridade Brasilina Terra, cujo telhado foi atingido e teve serviços de raios X e ultrassonografia comprometidos.

O Ministério da Saúde também avaliará a instalação de um Posto Médico Avançado para triagem, atendimento clínico e estabilização de pacientes, além da mobilização de equipes de saúde mental. A atuação será coordenada com as gestões municipal e estadual para organizar transferências e identificar leitos disponíveis em hospitais da região.

Na área da defesa civil, uma equipe federal foi deslocada para auxiliar no reconhecimento da situação de emergência e na liberação de recursos. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, têm chegada prevista ao município neste sábado, 21. A prefeitura foi orientada a decretar situação de emergência para viabilizar o acesso aos recursos federais, que poderão financiar desde ações de socorro e assistência humanitária até a recuperação de serviços essenciais e estruturas danificadas.

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Estragos em outros municípios

O temporal faz parte de um episódio de instabilidade que atingiu diferentes regiões gaúchas desde o início da semana. Segundo extrato preliminar da Defesa Civil, divulgado às 13h31 desta sexta-feira, foram registradas 32 ocorrências em 28 municípios, com danos humanos ou materiais em 25 deles.

No balanço estadual, 3. 422 pessoas foram afetadas, 60 ficaram feridas e 74 foram desalojadas. Além das 5. 107 casas destelhadas, outras 293 tiveram danos registrados. Também houve prejuízos em escolas, estabelecimentos de saúde e estruturas públicas.