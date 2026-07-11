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Temporal destelha casas e deixa 460 desalojados na região metropolitana de Porto Alegre

Chuva durante a madrugada com vendaval e granizo atingiu Eldorado do Sul, Canoas e outras cidades do entorno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 18h26 | Atualizado em 11 jul 2026, 18h27
Estrada de terra alagada e coberta por granizo, com construções danificadas e árvores ao fundo, sob céu nublado e cinzento
Propriedade destruída na grande Porto Alegre depois de tempestade com chuva e granizo na madrugada (11/07/2026) (X/Reprodução)
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Dezenas de casas foram destelhadas e uma centena de pessoas estão desalojadas depois do forte temporal, marcado por ventos fortes e granizo, que atingiu as cidades do entorno de Porto Alegre na madrugada deste sábado, 11. No total, cerca de 460 pessoas estavam desalojadas ou desabrigadas, de acordo com boletim do início da tarde da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Em Eldorado do Sul, a cidade mais atingida, 130 casas  tiveram seus telhados danificados ou levados pelo vendaval, e 400 pessoas estavam fora de suas casas, de acordo com a Guarda Civil do município. Também foram registradas diversas quedas de árvores e pontos de queda de energia. As informações são do jornal gaúcho Gazeta do Povo.

A tempestade aconteceu por volta das 6h da manhã. De acordo com a prefeitura de Eldorado do Sul, o município está em diálogo com o governo estadual para decretar situação de estado de emergência.

Canoas, Butiá, Capão Bonito do Sul e Glorinha são outras cidades atingidas pelas chuvas e onde também houve registros de danos à cidade e às residências.

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