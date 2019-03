O Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção na noite desta sexta-feira 1º, por conta das fortes chuvas em diferentes pontos da cidade. Segundo o Centro de Operações, as regiões mais afetadas são as zonas Norte e Oeste, desde cerca de 18h40 (horário local).

Um dos locais mais atingidos foi justamente o sambódromo da Marquês de Sapucaí, que alagou horas antes do início dos desfiles das escolas de samba da Série A (equivalente à segunda divisão do Carnaval carioca). Com a situação crítica, o início do evento foi adiado das 22h30 para as 23h.

Já dizia o velho ditado '' O Rio de Janeiro não tem porte pra realizar esse evento ''. Sapucaí, 1 de março de 2019. #chuvarj pic.twitter.com/2KhZw4CKqZ — mikael (@HPpottermore) March 2, 2019

Antes mesmo da chuva, os desfiles estiveram ameaçados por ação da juíza da 1ª Vara de Fazenda Pública do Rio, Monica Teixeira, que, na quinta-feira, acatou pedido do Ministério Público e determinou uma inspeção do Corpo de Bombeiros em um prazo de 24 horas para liberar o local.

A promotora informou que diversas irregularidades foram encontradas no sambódromo, expondo o público a riscos. O MP-RJ elencou pelo menos trinta problemas identificados no local, como instalações elétricas improvisadas e ausência de extintores de incêndio.

Na tarde desta sexta-feira, a Marquês de Sapucaí foi liberada pelo Corpo de Bombeiros. Para que os desfiles sejam realizados, foi necessário, ainda, que representantes da Riotur e da Liga Independente das Escola de Samboa (Liesa) assinassem um Termo de Responsabilidade.