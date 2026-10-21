Temporal, raios e risco de granizo colocam áreas de São Paulo em alerta amanhã; confira a previsão completa

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A quinta-feira, 22 de outubro, será de instabilidades no Centro-Sul do Brasil. Chuva forte, temporais e ventos são esperados. São Paulo, Rio de Janeiro e Sul terão atenção redobrada, com risco de granizo e rajadas. O Nordeste e parte do Norte seguem com tempo mais seco. Confira a previsão detalhada.

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 22 de outubro, indica avanço das instabilidades pelo Centro-Sul do Brasil. Uma área de baixa pressão, um cavado atmosférico e o fortalecimento do transporte de umidade favorecem chuva forte, temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado.

Em São Paulo, há risco de temporais no Vale do Ribeira, litoral sul, áreas próximas ao Paraná e regiões de Bauru, São Carlos e Ribeirão Preto. No oeste paulista, não está descartada a ocorrência isolada de granizo. Na Grande São Paulo, as pancadas podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes.

Na capital paulista, a quinta começa com chuva durante a madrugada. Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre pancadas, que voltam a ocorrer durante a noite. As temperaturas variam entre 16°C e 24°C.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: temporais atingem principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No território gaúcho, há risco de chuva forte e granizo entre a tarde e a noite. No Paraná, os temporais começam cedo e atingem grande parte do estado. As rajadas podem alcançar 70 km/h.

Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais terão aumento das instabilidades. No Rio, a chuva ganha abrangência e pode ser intensa. Em Minas, as pancadas avançam pelo Triângulo Mineiro, Grande Belo Horizonte, Sul e Zona da Mata. No Espírito Santo, a chuva aumenta principalmente no sul e na região de Vitória.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá pancadas moderadas a fortes desde a manhã. Goiás e Distrito Federal registram chuva irregular entre a tarde e a noite, enquanto Mato Grosso terá instabilidades principalmente no noroeste, oeste e norte.

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Nordeste: o tempo seco predomina no interior, com redução das chuvas na Bahia. A umidade pode cair para 12% a 20% no norte do Piauí. No litoral entre Rio Grande do Norte e Ilhéus, há possibilidade de chuva fraca a moderada.

Norte: oeste do Amazonas, Acre e Rondônia ficam sob risco de temporais. O sul do Pará também pode registrar pancadas fortes, enquanto Tocantins terá tempo mais seco e quente.

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Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?

O Sul e o Sudeste concentram as principais condições para temporais, com possibilidade de chuva forte, raios, vento e granizo isolado. Em São Paulo, a Grande São Paulo e diferentes áreas do interior entram na rota das instabilidades, enquanto o Norte também terá risco de temporais no oeste da região.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 22 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 29°C



Brasília (DF): 21°C / 31°C



Curitiba (PR): 13°C / 19°C



Florianópolis (SC): 19°C / 21°C



Goiânia (GO): 23°C / 33°C



Manaus (AM): 26°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 17°C / 26°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 24°C



Salvador (BA): 25°C / 33°C



São Paulo (SP): 16°C / 24°C