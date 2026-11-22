Temporais afetam mais de 25 000 pessoas em 42 cidades do Rio Grande do Sul
Tupanciretã registrou cinco mortes e recebeu reconhecimento de estado de calamidade pública; veja previsão do tempo
Mais de 25 000 pessoas foram impactadas pelas tempestades que atingem cidades do Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira, 20, de acordo com balanço da Defesa Civil estadual. As fortes chuvas com vendaval e granizo impactaram 42 dos 497 municípios do estado e deixaram 19 854 pessoas desalojadas e 40 desabrigadas. Em Tupanciretã, foram registradas cinco mortes e 265 pessoas ficaram feridas.
O levantamento da Defesa Civil contabilizou 25 123 pessoas impactadas pelas tempestades e uma quantidade expressiva de danos a imóveis residenciais e equipamentos públicos: quase 8 000 casas destelhadas, 650 danificadas, duas alagadas e uma totalmente destruída, além de três unidades de saúde e 29 estabelecimentos de ensino afetados.
Tupanciretã, na região central do estado, foi a cidade mais atingida pela tempestade que destruiu imóveis e causou mortes.
Diante disso, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública para dar início à elaboração de um plano de trabalho para suporte à população, limpeza da cidade e recuperação de moradias e infraestrutura atingidas. Na sexta-feira, o governo do Rio Grande do Sul anunciou um repasse de R$ 7 milhões para auxiliar a cidade.
A forte chuva com vendaval durou 40 minutos e deixou cinco mortos, 265 feridos e 20 090 pessoas impactadas de alguma forma pela destruição.
Segundo a Defesa Civil, o episódio tem relação com a passagem de uma “supercélula“, tipo de tempestade caracterizada pela presença de corrente de ar no interior da nuvem que pode causar chuvas fortes, descargas elétricas, rajadas de vento e até tornados.
“Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h no município. Conforme avaliação da Defesa Civil estadual, a ocorrência de tornado ainda não foi confirmada”, informou, em nota, o governo do estado.
Em São Domingos do Sul, 1 434 pessoas foram afetadas por um vendaval e, em Lagoa Vermelha, foram 820 pessoas impactadas e 20 desalojadas.
Também aparecem entre os municípios mais afetados Jari, com 800 pessoas impactadas, e Bom Princípio, que teve 300 pessoas afetadas pelas chuvas.
Previsão do tempo
De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a previsão é de tempo predominantemente estável na maior parte do estado nesta segunda-feira, 23. Há condições para pancadas isoladas de chuva fraca em áreas do Noroeste, Norte e Sul do estado.
A terça-feira, 24, é o dia mais crítico para a previsão, que indica “risco para tempestades isoladas com queda de granizo (que pode ser grande) e rajadas de vento (que podem superar os 80 km/h), nas Missões, Centro, Noroeste, Norte, Vales, Serra e Nordeste”.
Ainda de acordo com a previsão, “há condição para chuva intensa, com acumulados entre 40 e 80 mm/dia”.
Em áreas do Noroeste, Norte, Vales e Serra, o acumulado pode superar os 150 mm. /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL