Tempestades, ondas de calor e incêndios: os riscos do El Niño para diferentes áreas do Brasil

As projeções sobre o El Niño, que deve se intensificar e permanecer ativo até fevereiro de 2027, como afirmou a Agência Nacional para Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), já mobilizam órgãos e instituições federais do Brasil para avaliação de cenários e alinhamento de ações de prevenção, mitigação e resposta. Para o trimestre de junho a agosto, há tendência de chuvas acima da média no Centro-sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, estado fortamente impactado durante o último ciclo do fenômeno.

No Norte e Nordeste, é esperado um quadro de seca severa, com riscos de incêndios florestais e ondas de calor se iniciando entre agosto e setembro. Especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) alertam para a expectativa de um El Niño com intensidade de moderada a forte. O período mais crítico será o da primavera, a partir do final de setembro. A ocorrência do fenômeno é confirmada pelo progressivo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, com previsão de aumento na temperatura da superfície do mar até o final do ano.

Os meteorologistas explicam que, na prática, o El Niño potencializa os eventos extremos provocados pelo aquecimento global.

Inverno menos frio no Sudeste

O El Niño tende a impactar de forma diferente áreas da região Sudeste. Nota técnica do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Inpe, aponta para chuvas acima da média histórica no sudeste de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Já o norte da região deve ser menos afetado por temporais. Dependendo da intensidade do fenômenos e da atuação de outros sistemas, poderá hever períodos de estiagem e veranico. O bloqueio de frentes frias deve elevar as temperaturas agora no inverno e, principalmente, na primavera e no verão.

Eventos extremos no Sul

A previsão para o Sul é de chuvas acima da média, com possibilidade de eventos extremos associados a inundações. O transporte mais intenso de umidade da região amazônica para os subtrópicos favorece a formação de tempestades e de ciclones extratropicais com chuvas ainda mais intensas. As temperaturas devem ficar também acima da média, principalmente no inverno e na primavera.

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O aumento de chuvas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na primavera podem causar problemas para a agricultura.

Há chance de as massas de ar frio poderem intensidade ou duração, reduzindo a frequência de geadas severas e de ondas de frio prolongadas.

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O último El Niño colocou parte do Rio Grande do Sul debaixo dágua. O estado sofreu com enchentes, causando grave crise humanitária, em setembro de 2023 e depois entre abril e maio de 2024. Cerca de 2,4 milhões de habitantes foram afetados, e 200 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas.

Incêndios na Amazônia

O El Niño tem impactos de seca no norte e no leste da Amazônia e no norte do Nordeste. Persistindo as condições neste segundo semestre, os efeitos continuarão sendo vistos no ano que vem.

Nota do Cptec alerta para aumento do risco de fogo, pela seca mais prolongada combinada com temperaturas acima da média e baixos níveis de umidade relativa do ar. Outro risco é a redução do nível dos rios devido ao déficit de precipitação nas bacias hidrográficas da Amazônia. O cenário prejudica setores estratégicos, como a geração de energia hidrelétrica, a atividade pesqueira e a produção agrícola. No caso da população, a navegabilidade fica comprometida, inteferindo no acesso de populações ribeirinhas e remotas a serviços essenciais, como abastecimento de água, alimentos e atendimento de saúde.

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O último El Niño castigou o Amazonas, que viveu a maior estiagem de sua história. O Rio Negro chegou ao seu mais baixo nível em mais de um século, e 750 mil pessoas foram prejudicadas pelas condições climáticas. Comunidades ficaram isoladas, e todas as cidades do estado entraram em situação de emergência.

Nordeste mais quente e seco

Para o Nordeste, a previsão de é de reduzidos acumulados pluviométricos. As chuvas devem ocorrer em níveis abaixo do normal. A redução da nebulosidade e uma maior irradiação solar favorecem o aumento das temperaturas médias e máximas. A região ficará mais suscetível a incêndios florestais em ecossistemas já vulneráveis.

Centro-Oeste com temperaturas mais altas

A tendência no Centro-Oeste é de temperaturas mais elevadas durante todo o período e em toda a região, principalmente nos meses de primavera e verão e nos estados de Mato Grosso e Goiás e no Distrito Federal. O clima mais quente no final do inverno e na primavera contribui para a diminuição da umidade relativa do ar, aumentando o perigo de queimadas.

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Em períodos de El Niño forte, há uma maior regularidade de chuvas, com volumes significativos, nos meses de verão e outono no Mato Grosso do Sul e em parte de Goiás. Já no norte da região há uma maior irregularidade na frequência e na distribuição das chuvas.