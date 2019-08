Temperaturas voltam a cair e estado de São Paulo terá 2°C

Após a massa de ar frio que atingiu o Sul e o Sudeste do país se afastar na última semana, as temperaturas voltam a cair nestas regiões a partir desta terça-feira, 13, devido a formação de uma frente fria. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado de São Paulo terá mínima prevista de 2°C na próxima quinta-feira, 15.

Na quarta 14, o estado de Santa Catarina é o que apresenta a temperatura mínima mais baixa, podendo chegar a -4ºC. Os termômetros do Rio Grande do Sul podem chegar a -3ºC e, no Paraná, a -2ºC. Segundo o Inmet, a tendência para os próximos dias é esquentar novamente na região. A massa de frio também refletirá nas temperaturas de outros locais, como Minas Gerais, com mínima de 4°C na quinta-feira.

Esta é a terceira vez no inverno de 2019 em que uma massa de origem polar avança sobre o território brasileiro e ocasiona quedas nas temperaturas. O inverno brasileiro deste ano registra poucos eventos frios por causa da influência do fenômeno El Niño — o aquecimento acima do normal da porção central e leste do Oceano Pacífico Equatorial que dificulta a entrada do ar frio de origem polar.